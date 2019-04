Es war ein kurzer Prozess. Schon früh am zweiten Verhandlungstag kam Klarheit über die Vorgänge am 10. Dezember 2016 in der Tuttlinger „Dragonbar“: Der Angeklagte nahm die Berufung zurück und gestand somit die Tat ein. Es bleibt bei der elfmonatigen Haftstrafe mit Bewährung.

An jenem Advents-Abend hatte die Rocker-Gruppe „Mohican“, wie berichtet, eine „Pipi“-Party“ gefeiert, Motto „Viel trinken, nicht auf die Toilette gehen“. Plötzlich stürmten „sechs bis acht Red Devils“ herein, so ein Zeuge. Sie ließen schnell die Fäuste fliegen. Einer der Gäste erlitt einen dreifachen Kieferbruch, ein anderer einen Nasenbeinbruch. Das Amtsgericht Tuttlingen stellte einen 24-jährigen Mann, früher auch Präsident der „Red Devils“ Tuttlingen als Täter fest und verurteilte ihn zu einer elfmonatigen Freiheitsstrafe mit Bewährung. Doch der Angeklagte fühlte sich unschuldig und legte Berufung ein.

Die Verhandlung hatte am Dienstag, wie berichtet, mit Gedächtnisverlusten, Erinnerungslücken und Widersprüchen von Zeugen begonnen. Einer von ihnen, führendes Mitglied der „Red Devils“, schwor einen Eid, dass sie damals gar nicht in der „Dragonbar“ gewesen seien. Dem widersprach der Mann, der einen dreifachen Kieferbruch erlitten hatte und bis heute darunter leidet. Er habe nur schlichten wollen, erklärte er, und sei dann vom Angeklagten niedergeschlagen worden. Damit widerrief er die Aussage vor dem Amtsgericht Tuttlingen. Damals habe er den Angeklagten schonen, jetzt aber reinen Tisch machen wollen.

Diese Version bestätigte ein Zeuge am Donnerstag. Er ließ keinen Zweifel daran, dass der Angeklagte an jenem Abend in der „Dragonbar“ war. Er sei es wohl auch gewesen, der handgreiflich geworden sei und einen der „Mohicans“ vom Barhocker gehauen habe. Auch dieser Gast war als Zeuge geladen und auch er berief sich auf kompletten Gedächtnisverlust. Er wisse nur noch, dass er vom Hocker gestürzt sei. Den Vorhalt, ein Gedächtnisverlust passe nicht zu der Erinnerung, vom Hocker gefallen zu sein, konnte er nicht auflösen. Bei ihm war im Krankenhaus ein Alkoholwert von drei Promille festgestellt worden.

Als sich die Aussagen des Mannes mit dem dreifachen Kieferbruch am Donneratag erhärteten, zog Verteidiger Peter Messmer (Singen) überraschend die Berufung zurück. Einerseits ließen die noch geladenen Zeugen weitere belastende Aussagen erwarten. Andererseits geht es für den Täter auch um Geld. Er muss die Kosten des Verfahrens tragen, und da wird jede Stunde teurer.

Zu einer höheren Strafe hätte der Angeklagte allerdings nicht verurteilt werden können, weil nur er Berufung eingelegt hatte, nicht aber die Staatsanwaltschaft. Verteidiger Mesmer übte am Ende Kritik am Amtsgericht Tuttlingen: Wenn man dort „mit dem Tiefgang“ wie jetzt in Rottweil verhandelt und die gleichen Zeugen geladen hätte, wäre es nicht zur Berufung gekommen. Richter Thomas Geiger widersprach: Der Täter sei mit dem Urteil in Tuttlingen „sehr gut weggekommen“. Es wäre auch eine Haftstrafe von eineinhalb Jahren ohne Bewährung möglich gewesen. Nicht beweisen ließ sich die Vermutung, dass der Täter, ein Zwei-Zentner-Mann, mit einem Schlagring im Handschuh zugeschlagen hat.

Damit ist der Fall noch nicht ausgestanden: Staatsanwalt Markus Wagner hat auf Anfrage angekündigt, er werde ein Verfahren wegen Meineids gegen den „Red Devil“ einleiten. Der hatte geschworen, der Täter sei an jenem Abend nicht in der „Dragonbar“ gewesen. Die Mindeststrafe für Meineid liegt bei einem Jahr Haft mit Bewährung. Ein weiteres Verfahren „wegen uneidlicher Falschaussage“ wird Wagner gegen den Wirt der „Dragonbar“ betreiben.

Die Tuttlinger Rocker-Szene

Wie stark ist die Rocker-Szene im Kreis Tuttlingen? Ein Ermittler des Polizeipräsidiums Tuttlingen berichtete im Prozess, aktiv seien derzeit noch die „Red Devils“ mit ihrem „Devils Place“ in der Donaustraße (gegenüber dem Scala-Kino) und die „Mohicans“. In beiden Gruppen gehe man von etwa zehn Mitgliedern aus. Die „Mohicans“ hatten ihren Hauptsitz in Wellendingen im alten Bahnhof, mit einem Ableger in Wehingen. Keine Aktivität mehr registriere man aktuell bei den „Premiums“