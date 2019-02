Piotr Ianulov wechselt nach Köllerbach

Der ASV Nendingen verliert einen langjährigen Ringer: Piotr Ianulov verlässt den ASV und schließt sich in der nächsten Runde dem KSV Köllerbach an. Der nächste Woche 33 Jahre alt werdende Moldawier wechselt damit von der Deutschen Ringerliga (DRL) in die unter dem Dach des Deutschen Ringer-Bundes (DRB) stehende Bundesliga.

Ianulov, Freistil-Spezialist in der 86-kg-Klasse, zählte zu den dienstältesten Ringern des ASV Nendingen. Der ehemalige Trainer Volker Hirt (jetzt KSV Gottmadingen) hatte den Moldawier, der für Rumänien startet und damit als EU-Ausländer gilt, im Jahr 2012 vom damaligen Bundesligisten TKSV Bonn-Duisdorf an die Donau geholt. Ianulov fühlte sich in Nendingen wohl, galt als integriert und wurde im Laufe seiner acht Jahre im Nendinger Trikot von den Fans wie ein Einheimischer behandelt. Mit seinem Weggang verliert der ASV ein Stück seiner Identität.

In der vergangenen Saison kam Ianulov in der DRL für den ASV Nendingen nur im ersten Teil der Runde regelmäßig zum Einsatz. Dann fiel er wegen einer Blinddarm-Erkrankung längere Zeit aus. Erst im Halbfinal-Rückkampf der Deutschen Ringerliga gegen den VfK Schifferstadt am 12. Januar feierte der Moldawier sein Comeback. Ianulov besiegte den 18-jährigen Arik Shebzukov mit 6:3-Wertungspunkten. Die Nendinger schieden gegen den späteren DRL-Meister aus.

„Es ist schade, dass er geht“

Markus Scheu vom ASV Nendingen bedauert, dass Ianulov den Verein verlässt. Scheu: „Es ist schade, dass er geht. Das tut uns weh. Ianulov ist ein Herzstück von uns.“ Und Scheu ergänzt: „Wir haben versucht, ihn zu halten. Wie wir im übrigen auch versuchen, alle Stammringer, gerade unsere Moldawier, zu halten.“

Neben Ianulov wird vermutlich auch Nicolai Ceban, Freistil-Spezialist in der 98-kg-Klasse, die Nendinger Richtung Saarland zum KSV Köllerbach verlassen. Dieser Wechsel ist aber noch nicht offiziell. Scheu bezeichnete den möglichen Weggang von Ceban, der noch länger als Ianulov beim ASV gerungen hat, als „wahrscheinlich“.

Scheu, Geschäftsführer der ASV Nendingen Ringen Gmbh, und auch Geschäftsführer der Deutschen Ringerliga, sagt: „Die Bundesligisten brauchen EU-Sportler. In der Bundesliga wird gerade mit viel Geld um sich geschmissen.“

Während seiner achtjährigen Kampfzeit in Nendingen galt Piotr Ianulov als Sieg-Ringer. In seinem zweiten Nendinger Jahr gewann er 12 seiner 13 Kämpfe und hatte damit großen Anteil am ersten Deutschen Meistertitel des ASV Nendingen in der Saison 2013/14. Auch in den folgenden Jahren war er stets ein Leistungsträger und gewann zwei weitere Deutsche Meisterschaften mit dem ASV.

Ianulov ersetzt beim KSV Köllerbach Istvan Vereb. Der 31-jährige Ungar hatte in der vergangenen Saison mit Verletzungsproblemen zu kämpfen und oftmals Schwierigkeiten, unter den 86 Kilogramm zu bleiben. Der sechsfache Deutsche Mannschaftsmeister KSV Köllerbach, letztmals 2009, lechzt wieder nach sportlichen Erfolgen.

Die größeren internationalen Erfolge bei Einzelmeisterschaften von Piotr Ianulov liegen schon Jahre zurück. 2010 belegte er bei der Weltmeisterschaft den fünften Platz, 2013 kam er bei der Europameisterschaft auf den fünften Platz.