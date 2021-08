Piloten können erstmals abheben

Am Montag konnten die Piloten erstmals beim diesjährigen Klippeneck-Segelflugwwettbewerbs abheben. Nachdem an den ersten beiden Tage das Wetter nicht geeignet war, um die 80 Teams auf einen vorgegebenen Rundkurs zu schicken, machte nun das Wetter mit.

Die Piloten der fünf Wettbewerbsklassen hatten zur Aufgabe, zuerst Richtung Nagoldtalsperre, dann über Geisingen nach Riedlingen und wieder zurück auf das Klippeneck zu fliegen.

Dabei sollten die beiden Klassen der einsitzigen Maschinen mit 15 Meter Spannweite mindestens zwei Stunden in der Luft bleiben. Die größeren Maschinen der 18-Meter-Klasse, Doppelsitzer und der offenen Klasse starteten etwas später. Deswegen war deren Aufgabendauer auf 90 Minuten festgelegt worden. In Strecke umgerechnet waren damit zwischen 100 und knapp 350 Kilometer ausgeschrieben worden. Am Ende des Tages hatten 29 Piloten die Aufgabe voll erfüllt.

Es gewann in der Clubklasse Jelle Vandebeeck vom Brasschaatse Zweefvliegclub aus Belgien mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 76,19 km/h und einer Strecke von 152,39 Kilometern. In der 15-Meter-Klasse siegte Christoph Ackermann vom SG Solothurn aus der Schweiz mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 74,06 km/h und einer Strecke von 223,72 Kilometern, bei den Doppelsitzern Gerhard Hermann vom AC Bad Nauheim mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 82,53 km/h und einer Strecke von 146,95 Kilometern. In der 18-Meter-Klasse gewann Harry Tanner vom LSV Blumberg mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 84,86 km/h und einer Strecke von 127,5 Kilometern sowie in der offenen Klasse der Schweizer Michael Reiner vom SG Schaffhausen mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 83,89 km/h und einer Strecke von 152,82 Kilometern.

Am Dienstag mussten die Piloten am Boden bleiben. Die Thermik war für Segelflieger nicht nutzbar.