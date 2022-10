Pilates, Musikproben und Gottesdienste bei 16 Grad – geht das?

Energie sparen in den Kirchen – die Evangelische Gesamtkirchengemeinde hat sich diese Woche für die Wintermonate einen Plan zurechtgelegt, wie das funktionieren kann. Die Temperaturen in den Kirchen in Tuttlingen, Möhringen, Wurmlingen und Nendingen sollen auf zirka 16 Grad begrenzt werden. Auch in den Gemeindehäusern werden die Heizungsanlagen laut Mitteilung „gut eingestellt“, keine Türen sollen nach außen offenstehen. Die Martinskirche soll gar nicht mehr bespielt werden, das war ohnehin über kurz oder lang geplant. Diese Gottesdienste finden in der Versöhnungskirche statt, ein Fahrdienst wird eingerichtet.

Am 1. Weihnachtsfeiertag soll es einen gemeinsamen, zentralen Gottesdienst in der Stadtkirche und einen weiteren in der Kreuzkirche in Möhringen geben. In der Auferstehungskirche werden die Gottesdienste ab Januar ins nebenstehende Gemeindehaus verlegt, so dass die Kirche nicht beheizt werden muss. Langfristig hofft die Evangelische Kirche, auch durch energetische Sanierung zu sparen. Die Auferstehungskirche etwa, momentan noch mit Öl beheizt, soll eine Wärmepumpe bekommen. Maßnahmen wie diese sind allerdings noch eine Zeit- und Geldfrage.

Die Katholische Kirche geht ähnlich vor, hält sich mit konkreten Temperaturangaben aber zurück. In den Gemeindehäusern werde man das Heizen besser an die tatsächliche Nutzung anpassen, sagt Marianne Gajo, die Leiterin des Katholischen Verwaltungszentrums in Tuttlingen. In den Kirchen werde es eine „Grundtemperierung“ geben. (dh)