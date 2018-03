Pidecafé unterstützt Kaffee-Kleinbauern in Peru

Der Geschäftsführer von der Vermarktungskooperative „Norandino“, Santiago Paz Lopez aus Peru, hat am Mittwoch Tuttlingens Oberbürgermeister Michael Beck, den Weltladen und das Otto-Hahn-Gymnasium besucht und über den fairen Handel von Kaffee und die Kaffee-Kleinbauern berichtet.

Das Entwicklungsprojekt Pidecafé, das es seit 1992 gibt und 10 000 Bauernfamilien in Nordperu zugute kommt, wird von der Stadt Tuttlingen unterstützt. Den Kaffeebauern wird geholfen, ihre Ware zu fairen Preisen zu vermarkten. Hauptsächlich durch Spenden unterstützt das Projekt die Kleinbauern und deren Familien. Damit soll nicht nur der ökologische Kaffeeanbau verbessert werden, sondern das gesamte Umfeld sowie die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Kleinbauern.

„Norandino“ vermarktet den Pidecafé seit zwei Jahrzehnten und unterstützt in Peru die Verarbeitung, Vermarktung und den Export unter anderem von Kaffee und Kakao. Lopez ist gerade auf Deutschland-Tour, besuchte unter anderem in Nürnberg eine Messe für Bio-Lebensmittel und stattete am Mittwochvormittag Beck einen Besuch ab.

Lopez erklärte, dass es wichtig sei, auch die Discounter-Schiene mit fairem Kaffee zu bedienen. „Der allergrößte Teil geht zu einer großen Kaffeegesellschaft nach Hamburg. Die stellen fairen Mischkaffee her“, ergänzte der Koordinator des Pidecafé-Projekts Baden-Württemberg, Hans-Martin Schwarz. Zudem nehmen kleinere Röstereien der GEPA Rohkaffee ab und kreieren eigene Mischungen. Im Gespräch mit Beck erklärte er, dass aufgrund der aktuellen Politik in Peru die Landwirtschaft komplett auf sich allein gestellt sei und die Bauern keine Unterstützung erhalten.

Beim Gespräch dabei war auch Sigrid Ubert, die Geschäftsführerin des Tuttlinger Weltladens. Der Pidecafé hätte sich im Weltladen, auch vom Geschmack, über die vergangenen Jahrzehnte deutlich verbessert „und ist jetzt unser bester und meist verkaufter Kaffee“.

Neben dem Bio- und Fair-Trade-Siegel sowie einer Gourmet-Schiene, die vor allem in den USA gut laufe, soll sich ein viertes Siegel durchsetzen – das Kleinbauern-Siegel für Kaffee. „Man muss bedenken, dass auch Fair-Trade-Kaffee aus großen Plantagen kommen kann“. Mit diesem Siegel soll dem Käufer deutlich gemacht werden, dass der Kaffee von Kleinbauern stammt und diese mit dem Kauf gezielt unterstützt werden.

Ubert erinnerte, dass ein Fair-Trade-Siegel angebracht werden darf, wenn auch nur 20 Prozent vom fairen Produkt drinstecke. Beck möchte mit dem Tuttlinger Schokoladenhersteller Storz über dessen Einkauf von Kakao sprechen und betonte die Nachhaltigkeit des fairen Handelns.