Pianistinnen spielen Mozart und Liszt

Mit dem Klavierduo Amato-Landini startet am 15. Januar das Konzertjahr in Tuttlingen. Zwei Pianistinnen aus Italien, die auf der ganzen Welt konzertieren, spielen in der Tuttlinger Stadthalle Werke von Mozart und Liszt. Kartengibt es ab sofort im vergünstigten Vorverkauf. Im Abo sind sie noch preiswerter.

Die beiden italienischen Pianistinnen Francesca Amato und Sandra Landini werden an diesem Abend an den beiden Flügeln der Stadthalle Tuttlingen auf einer Bühne zu hören sein. Programmbeginn ist um 18 Uhr, Einlass ab 17 Uhr. Die Veranstaltung kann mit Preisvorteil auch in ein Wahlabonnement (nach-)gebucht werden, heißt es in der Pressemitteilung.

Francesca Amato, die ihr Klavierstudium am Conservatorio Frescobaldi in Ferrara bei Giampiero Semeraro abschloss und anschließend mit Bestnoten und Auszeichnungen am Conservatorio Puccini von La Spezia perfektionierte, ist Preisträgerin zahlreicher internationaler Klavierwettbewerbe und seit Jahren in Italien und ganz Europa auf wichtigen Konzertbühnen als Solistin und in Kammerensembles zu erleben.

Seit vielen Jahren konzertiert Sandra Landini, die ihre Studien in Florenz und Perugia ebenfalls mit Bestnoten abschloss und Preisträgerin bei renommierten Wettbewerben ist, als Solistin in ganz Europa. Sie war u.a. im Gasteig in München, beim Grieg Festival in Bergen/Norwegen, am Musiktheater Wien oder in der Basilika San Giorgio in Rom zu hören und war wiederholt in die Vereinigten Staaten eingeladen, wo sie für die Steinway Piano Series u.a. in Florida und Georgia spielte.

Auf dem Programm des Tuttlinger Konzerts stehen von Wolfgang Amadeus Mozart Larghetto und Allegro in Es-Dur und die Sonate in D-Dur für zwei Klaviere, KV 448 sowie von Franz Liszt „Les Préludes (Sinfonische Dichtung)“ und das Concerto Pathétique.

Karten sind im vergünstigten Vorverkauf in drei Kategorien ab 20,80 Euro (inkl. Gebühren) erhältlich. Karten gibt es online oder bei der Ticketbox der Tuttlinger Hallen in der Königstraße 13 sowie bei den bekannten Vorverkaufsstellen des KulturTickets Schwarzwald-Baar-Heuberg in den Landkreisen Rottweil (RW), Schwarzwald-Baar (VS) und Tuttlingen (TUT). Ein telefonischer Kartenservice ist unter Telefon 07461/910996 eingerichtet.