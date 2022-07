Phönix - gemeinsam gegen sexuellen Missbrauch e.V.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem die letzten Vorstandssitzungen seit Monaten nur noch digital stattgefunden hatten, war die Freude darüber groß, sich endlich wieder persönlich in der Anlaufstelle des Vereins in der Wilhelmstraße treffen zu können.

Die Mitarbeiterin Sabine Dietrich berichtete dem Vorstand von der hohen Auslastung aller Beraterinnen. Der Grund dafür ist die im Gegensatz zum Vorjahr bereits stark gestiegene Anzahl von neuen Fällen von Betroffenen, die eine Beratung wünschen. Erfreulicherweise musste bisher keine hilfesuchende Person abgewiesen werden.

Die im Mai veröffentlichte Statistik des Bundeskriminalamts weist für 2021 eine um 6,3 Prozent gestiegene Zahl der angezeigten Fälle von sexualisierter Gewalt an Minderjährigen aus, sowie eine Erhöhung der Anzeigen von Kinderpornografie um 108 Prozent. Und das sind jeweils nur die bekannt gewordenen Fälle! Daher geht der Verein auch von einem weiterhin hohen Bedarf an Gesprächsbedarf aus. Es ist deshalb eine Aufstockung in der Beratungsarbeit geplant.

Die Finanzierung der Vereinsarbeit beruht zum Teil auf dem Zuschuss des Landratsamts als größtem Einzelposten und ansonsten auf Spenden, wobei der Verein eine Basis von verlässlichen Einzelspendern hat. Jedoch bleibt dennoch eine beträchtliche Summe, die anderweitig generiert werden muss. Letztes Jahr hatte der Verein das große Glück, von der „Schritte-Challenge“ der Firma Paul Leibinger Tuttlingen zu profitieren, die einen Betrag von 30.000 Euro in die Vereinskasse fließen ließ. Diverse Förderprogramme schütten Gelder leider oft nur projektbezogen aus. Förderungswürdige Projekte fallen jedoch bei Phönix nur sehr selten an. Das sind zum Beispiel Mädchen- oder Frauengruppen, in denen eine präventive Beratung stattfindet.

Das eigentliche Projekt des Vereins ist die Beratung und Begleitung von durch sexuellen Missbrauch betroffenen Personen, vornehmlich von Mädchen und Jungen gleich welchen Alters, aber auch von Erwachsenen und Angehörigen. Die Beratungen sind kostenlos und finden unter strikter Einhaltung der gesetzlichen Schweigepflicht statt.

Der Verein ist unter anderem vernetzt mit der Landeskoordinierungsstelle spezialisierter Fachberatung bei sexualisierter Gewalt, die mit ihrer Expertise den örtlichen Beratungsstellen mit Rat zur Seite steht. So sind bundesweit verbindliche Qualitätskriterien für die Arbeit gewährleistet.