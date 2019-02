Philosoph Richard David Precht warnt in der Stadthalle vor Vernichtung von Arbeitsplätzen

Roboter, Algorithmen und künstliche Intelligenz. Wie wird sich unsere Gesellschaft durch die Digitalisierung verändern? Dieser Frage hat sich der Philosoph und Publizist Richard David Precht am Dienstagabend in der Stadthalle gewidmet. Und die war ausverkauft: Rund 800 Besucher folgten interessiert dem Vortrag.

Eingeladen hatte den Autoren die Volkshochschule im Rahmen der Vortragsreihe „themen & ansichten“. Um einen genauen Blick auf das janusköpfige Doppelgesicht der Digitalisierung zu werfen, habe man den aktuell bedeutendsten Philosophen im deutschsprachigen Raum eingeladen, um Einblicke in die Zukunft zu bieten, sagte VHS-Leiter Hans-Peter Jahnel und freute sich über das außerordentlich große Interesse. Die Frage „Wie schön wird das Leben in einer digitalen Welt wohl werden?“ treibe die Menschen um. Man stehe doch am Beginn einer neuen Epoche, die einen tiefgreifenden Umbruch unserer gesamten Lebens- und Arbeitsformen nach sich ziehen wird.

Vierte industrielle Revolution ist in vollem Gange

In seinem Vortrag „Eine Utopie für die digitale Gesellschaft“ betont der Philosoph, die vierte industrielle Revolution sei in vollem Gange. Die Digitalisierung der Lebens- und Arbeitswelten werde unser gesellschaftliches Zusammenleben verändern. Doch Precht stellte auch die Frage, ob das Ende der Leistungsgesellschaft überhaupt ein Verlust sei. Die Menschen hätten Angst vor der Digitalisierung und vor den Technogiganten des Silicon Valley. Deshalb müsse man jetzt die Weichen stellen und unser Gesellschaftssystem konsequent verändern. Denn: Die Zukunft komme nicht, sie werde von uns gemacht.

Zu Beginn stellt Precht viele Fragen: „Was passiert hier im Welttheater? Was wird aus unserer Arbeitswelt? Werden durch den technischen Fortschritt ersetzte Arbeitsplätze durch neue Arbeitsfelder kompensiert? Roboter und intelligente Computerprogramme werden in Deutschland und anderen Industrieländern Millionen Arbeitsplätze vernichten, ist Precht sicher. Doch dies betrifft nicht nur die Niedrig-Lohn-Empfänger, sondern zum Beispiel auch Bank- und Versicherungsangestellte. Zwar gibt es auch neue Stellen, aber nur für die gut ausgebildeten Informatiker.

Für Heiterkeit sorgte der Philosoph mit seinem ironischen Beispiel vom Roboter im Kindergarten: Der sei doch nie müde, würde jede Frage hundertprozentig beantworten, für jedes Kind werde ein Profil angelegt, der Algorythmus sorge so für die ultimative Begabtenförderung. Doch Precht ist sich sicher, dass es in 20 Jahren in Tuttlingen so etwas nicht geben wird. Eine Versteppung der sozialen Kultur wäre die Folge, wenn nur noch Roboter die Arbeit erledigen würden. Es könnten auch nicht alle Techniker werden, die „Empathie-Berufe“ seien umso mehr gefragt. „Wir laufen im Eiltempo auf ein großes Problem zu“, so Precht. Sein Lösungsansatz dafür sei das bedingungslose Grundeinkommen: 1500 Euro für jeden, unabhängig davon, was er oder sie verdient, finanziert durch eine Finanztransaktionssteuer. „Der Mensch muss immer im Mittelpunkt stehen“, so Precht. Langfristig eine bessere Arbeitswelt zu schaffen - „ich glaube daran“, meinte der Philosoph mit optimistischem Blick in die Zukunft.

Großen Andrang gab es nach dem spannenden Vortrag beim Signieren seiner Bücher.