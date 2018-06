Pflegeschule präsentiert sich mit neuem Lehrerteam

Ein neues Gesetz soll die Ausbildung in der Pflege künftig einheitlicher und attraktiver gestalten. Mit dem Pflegeberufegesetz wird ab 2020 eine neue generalistische Pflegeausbildung mit dem Berufsabschluss „Pflegefachfrau“ oder „Pflegefachmann“ eingeführt. Die Ausbildungen der Gesundheits- und Krankenpflege, der Kinderkrankenpflege und der Altenpflege werden in einer generalistischen Pflegeausbildung zusammengeführt. Die Pflegeschule des Klinikums Landkreis Tuttlingen stellt sich dieser neuen Herausforderung und bereitet sich sowohl inhaltlich als auch personell auf die kommende Ausbildungsreform vor.

Am 1. Juli wird Isabelle Haschka die Stelle als Schulleiterin antreten. Sie tritt die Nachfolge von Karl-Otto Montigel an, der im Januar in den Ruhestand ging. Die Pflegepädagogin und gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin für Intensivpflege und Anästhesie ist 37 Jahre alt.

Zwei neue Lehrerinnen

Zwei neue Lehrerinnen nehmen ebenfalls ihre Tätigkeit an der Schule auf: Olga Auer und Sandra Keller vervollständigen als studierte Pflegemanagerinnen das aktuelle Lehrerteam, das somit aus einer Schulleiterin sowie einem Co-Schulleiter und drei Lehrerinnen besteht. Sie organisieren und überwachen sowohl die theoretische als auch die praktische Ausbildung. 20 nebenamtliche Dozenten – unter anderem Ärzte, Psychologen oder Betriebswirte – unterstützen darüber hinaus das Lehrerteam, heißt es in der Pressemitteilung des Klinikums.

Ein Umzug der Pflegeschule in das moderne Berufsschulzentrum des Landkreises Tuttlingen ist für das Jahr 2019 vorgesehen. Damit will sich die Pflegeschule auch für die neuen Anforderungen der Digitalisierung in der Pflege rüsten und die Auszubildenden insbesondere auf die Herausforderungen der digitalen Dokumentation, der Telemedizin und der technischen Assistenz gut vorbereiten.

Die Pflegeschule bietet über 80 Ausbildungsplätze, so das Klinikum, und zählt damit zu den großen Ausbildungsbetrieben im Landkreis Tuttlingen. Wer sich selbst ein Bild von der Schule machen will: Für den Ausbildungsstart im Oktober 2018 sind noch ein paar wenige Plätze frei.