Die Winterpause an der Pfarrscheuer in Eßlingen ist längst vorbei. Die Bauarbeiter haben vor drei Wochen mit den Pflasterarbeiten begonnen. Mittlerweile ist schon zu erahnen, wie der Platz in der Eßlinger Ortsmitte bald aussehen wird.

Um mit dem Vorhaben überhaupt im Februar beginnen zu können, mussten sich die Arbeiter mit Nachdruck gegen die winterliche Witterung durchsetzen. Bei minus acht Grad Celsius rückte der Bautrupp mit schwerem Gerät an und hob den gefrorenen Untergrund samt der Pflasterung heraus.

Die Umgestaltung des Vorplatzes an der Pfarrscheuer war notwendig geworden, weil vor mehr als 30 Jahren die Unterkonstruktion nicht frostsicher erstellt worden war. Das Gleiche sollte eigentlich auch vor dem Rathaus geschehen. Die Pflasterarbeiten dort sind aber zunächst verschoben worden. Sie sollen erst Mitte 2019 im Zuge der Sanierung der Entwässerung in der Straße Am Winterberg durchgeführt werden.