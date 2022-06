Pfingstgottesdienst in Honberg-Ruine

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Pfingstmontag, 6. Juni, wurde um 10 Uhr in der Burgruine auf dem Honberg ein ökumenischer Gottesdienst gefeiert. Die ACK (Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Tuttlingen) hat damit die seit 1984 bestehende, nur durch Starkregen oder Corona unterbrochene Tradition fortgeführt und das Wetter spielte mit. Neu war ein Zelt vom Mittelaltermarkt und auch BesucherInnen aus dieser Zeit.

Rund 200 ChristInnen aus verschiedenen Kirchengemeinden sind gekommen, viele bekannte Gesichter, für die dieser Gottesdienst zum Jahresablauf dazu gehört, aber auch neue.

Die evangelische Pfarrerin Nicole Weber betonte in ihrer Predigt, dass der Geist Gottes nicht an eine Person gebunden sei, sondern dazu beitrage, die vielen Probleme unserer Zeit in guter Weise anzupacken. Die musikalische Gestaltung übernahm der katholische Kirchenmusiker Bernard Sanders. Das Opfer für den Tafelladen ergab 635,28 Euro. Pastoralreferent Matthias Gärtner von der katholischen Kirche lud zur sich anschließenden Begegnung bei Fladenbrot und Wein und Wasser ein … und wer wollte, konnte auf den Turm steigen, weil Turmwärter Herbert Tiny für offene Türe sorgte.

MitarbeiterInnen aus allen vier Gemeinden sorgten im Vordergrund und Hintergrund dafür, dass so ein pfingstliches Ereignis stattfinden konnte.