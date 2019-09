Pfeffer: „Wir sind für eine Überraschung bereit“

Im Trainingslager vor einer Woche hat die HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen zwei Testspiele absolviert und zum Ende der Vorbereitung den guten Eindruck bestätigt. Trainerin Zeljana Pfeffer: „Wir haben in diesem Jahr eine sehr gute Mannschaft und schon im Trainingslager Moral gezeigt. Es war allgemein eine Mega-Stimmung. Wir sind für eine Überraschung bereit.“

Zeitgleich will sie ihr Team aber auch nicht unter Druck setzen oder euphorisch werden, aber in der Liga zu überraschen, sei möglich. Das wird auch von der Breite im Kader abhängig sein. In der abgelaufenen Spielzeit hatte man mehrfach mit einem kleinen Aufgebot antreten müssen, die Auswärtspartie in Lorch wurde sogar abgesagt. Zwar muss die HSG NTW die Abgänge von Melina Komic und Lea Hauser aus ausbildungsbedingten Gründen verschmerzen, mit den Zugängen Anna Schwender, Lena Tröger und Tugba Bektas konnte man aber drei Spielerinnen von externen Vereinen dazugewinnen.

Sollte man vom Verletzungspech verschont bleiben, wäre ein ähnliches oder besseres Abschneiden als zuletzt durchaus möglich. In der Landesliga, Staffel 2 stand man am Saisonende auf Platz vier, die Überfliegermannschaft TG Nürtingen II schaffte ohne Punktverlust den Durchbruch in die Württembergliga und nahm dadurch die Spannung an der Tabellenspitze. Der HSG-Spielstil sei aktuell „ein großer Pluspunkt“, so Pfeffer. „Wir haben immer versucht, schneller zu spielen. Es ist uns richtig gut gelungen, in die erste und zweite Welle mit dem Tempogegenstoß zu kommen und den Ball laufen zu lassen.“

Im ersten Pflichtspiel empfängt man in der Mühlau-Halle in Tuttlingen die MTG Wangen – einen Gegner, den man gleichwenig kennt wie die meisten anderen auch. Daheim soll ein guter Start gelingen.