Pfarrer verabschiedet sich

Seinen letzten Gottesdienst hat Pfarrer Silvanus Barikurungi am Sonntag in Durchhausen in der Kirche „Zu den Heiligen Engeln“ gefeiert. Eva Hagen, 2. Vorsitzende des Kirchengemeinderates Durchhausen, bedankte sich für die geleisteten Dienste in Durchhausen. Sie wünschte ihm, „dass Schutzengel ihn geleiten“, eine gute Heimreise und überreichte ihm ein Präsent. Und so winkte er am Ende des Gottesdienstes ein letztes Mal den Gottesdienstbesuchern zu. Pfarrer Silvanus ist kein Unbekannter in der Trossinger Seelsorgeeinheit. Er war nun bereits zum siebten Mal als Urlaubsvertretung von Pfarrer Thomas Schmollinger tätig. Er stammt aus Uganda und auf seine Initiative hin hat er vor Jahren den Kontakt zu Trossingen aufbauen können und war erstmals 2010 in den drei Gemeinden Trossingen, Gunningen und Durchhausen tätig.