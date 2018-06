Nach zwölf Jahren an der Martinskirche und in der Gesamtkirchengemeinde Tuttlingen wird Pfarrer Thomas Reinhuber am Sonntag, 13. Juli, ab 9.30 Uhr im Gottesdienst in der Martinskirche verabschiedet. Im August wechselt er auf die Pfarrstelle Münster I im Dekanat Bad Canstatt. Bei einem anschließenden Stehempfang ist Gelegenheit zur persönlichen Verabschiedung von Familie Reinhuber.