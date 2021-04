Pfarrer Martin Patz wechselt nach Heitersheim

Pfarrer Martin Patz (50), der in der Seelsorgeeinheit Immendingen-Möhringen tätig ist, übernimmt ab 1. November die Leitung der Seelsorgeeinheit Heitersheim im Dekanat Breisach-Neuenburg. Zusammen mit den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern wird er für die Seelsorge von rund 6200 Katholiken in den Pfarreien Ballrechten-Dottingen St. Erasmus, Heitersheim St. Bartholomäus und Eschbach St. Agnes verantwortlich sein.

Wie das Erzbischöfliche Ordinariat in Freiburg mitteilte, wurde diese Personalentscheidung in den Gemeinden bekannt gegeben. Wer Nachfolger von Patz ist, der neben Immendingen und Möhringen auch Eßlingen betreut, teilte das Ordinariat auf Nachfrage nicht mit.

Martin Patz wurde 1970 in Weil am Rhein geboren und 2006 in Freiburg zum Priester geweiht. Nach Vikarsjahren in Elzach und Pforzheim kam er im September 2010 als Vikar in die Seelsorgeeinheiten Immendingen und Tuttlingen-Möhringen. Seit Juni 2011 ist Patz Pfarrer. (pm)