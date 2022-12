Pfadfinder spenden an den Tafelladen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Pfadfinder der DPSG Stamm Tutilo spendeten den diesjährigen Erlös aus ihrer Nikolausaktion, in Form von fair gehandelten Schoko-Nikoläusen, an den Tafelladen. Die Pfadfinder besuchen jedes Jahr am 5. und 6. Dezember als Nikolaus und Knecht Ruprecht verkleidet Familien mit kleinen Kindern. Die eingenommenen Spenden werden einem guten Zweck zugeführt. Dieses Jahr wurde der Tafelladen bedacht. Leiterin Annerose Speck und ihr Team nahmen die Spende dankend entgegen.