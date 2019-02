Peter-Otto Schwarz für 60 Jahre Mitgliedschaft geehrt

Rosi Baier wird weiterhin alleine die Geschicke des Gesangvereins „Harmonie“ in Durchhausen führen. Bei der Hauptversammlung am Samstag ist kein stellvertretender Vorsitzender gefunden worden. Sie stellte sich zur Wahl und wurde in ihrem Amt bestätigt. Als aktive Beisitzer wurden Helmut Sachse, Rainer Schäfer und Simone Schulz gewählt. Die Kasse prüfen im kommenden Jahr Karl Ilg und Peter Schrenk.

Eine besondere Ehrung wurde Peter-Otto Schwarz zuteil. Für 60 Jahre Vereinsmitgliedschaft ehrte ihn die Vorsitzende Rosi Baier. Er hat lange Jahre die Geschicke des Vereins aktiv begleitet und geleitet. So war er in diesen 60 Jahren insgesamt 42 Jahre Funktionär und davon 25 Jahre Vorsitzender der Harmonie.

Die Chorleiterin Charlotte Schäfer berichtete aus dem vergangenen Jahr. Für sie würde es immer schwieriger, den Chor zu leiten, weil krankheitsbedingt Sänger ausfallen oder einige aus dem Verein ausgetreten sind. Es gelang in der Vergangenheit nicht, in adäquater Zahl neue Sänger zu gewinnen. Doch dadurch ließ man sich nicht entmutigen und so wurde im vergangenen Jahr wieder ein Konzert in der Durchhauser Kirche ausgerichtet.

Café Melodie öffnet am Fasnetdienstag

Das kommende Jahr ist für die Chormitglieder wieder gespickt mit Terminen. So ließ Baier einen Ausblick zu. Am Fasnetdienstag öffnet wieder das Café Melodie nach dem Umzug in das Gesangvereinsraum. Dort kann man gemütlich in vertrauter Runde bei handgemachter Musik die Fasnet ausklingen lassen.

Zum Gartenfest lädt der Gesangverein am 21. Juli und zum Christbaumsingen am 15. Dezember ein. Weiterhin ist das Jahr gespickt mit Ständchen und der Bereicherung des Ortsgeschehens, beispielsweise an Allerheiligen und am Schutzengelfest.