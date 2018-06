Dem ASV Nendingen droht der Verlust seines Spitzenringers Peter Öhler. Der 25-Jährige, der als griechisch-römisch-Ringer in der Klasse bis 98 kg zu Hause ist, schließt aus sportlichen Gründen einen Wechsel in die Bundesliga nicht aus.

Öhler zählte bei den drei Nendinger Meister-Titeln zu den Leistungsträgern des ASV. Da der Deutsche Ringerbund mit der Deutschen Ringerliga im Clinch liegt, untersagt der DRB seinen Kaderringern den Einsatz in der DRL. Davon ist auch Peter Öhler betroffen, der in der vergangenen Saison somit für die Oberliga-Mannschaft der Nendinger auf die Matte gegangen ist.

Doch hier war der in Mühlenbach bei Haslach wohnende Ringer unterfordert. Öhler, der in der Vorrunde in der Klasse bis 130 und in der Rückrunde in der Klasse bis 98 kg auf die Matte ging, entschied seine 13 Kämpfe allesamt wegen technischer Überlegenheit vorzeitig zu seinen Gunsten. Nur einmal musste er dabei in die zweite Runde, als er Maximilian Hubl von der SG Weilimdorf nach 4.57 Minuten mit 16:0-Wertungspunkten besiegte. Insgesamt brauchte er für seine 13 jeweils mit 4:0-Mannschaftspunkten gewonnenen Kämpfe nur 29.05 Minuten.

„Wenn die Kaderringer in nächster Zeit nicht in der DRL ringen dürfen, werde ich mich wohl verändern“, sagte Öhler im Gespräch mit unserer Zeitung. Er bestätigte, von einigen Vereinen auf einen Wechsel angesprochen worden zu sein. Öhler: „Es ist noch nichts spruchreif.“

Markus Scheu, Vorsitzender Sport des ASV Nendingen und Geschäftsführer der DRL, sagte, dass sich die DRL über starke deutsche Ringer in ihrer Klasse freuen würde. Scheu: „Die Zuschauer wollen die deutschen Top-Ringer gegen starke Konkurrenz sehen.“

Unterdessen steht der Wechsel eines ehemaligen Nendinger Ringers in die Bundesliga fest. Florian Neumaier geht in der kommenden Saison für den Bundesliga-Aufsteiger RG Hausen-Zell auf die Matte. Neumaier (80 beziehungsweise 86 kg, G), ebenfalls Kaderringer des DRB, war vor einem Jahr vom ASV zum Regionalligisten KSV Tennenbronn gewechselt. Dort gewann er 16 seiner 17 Kämpfe, elf davon mit 4:0-Mannschaftspunkten. Doch auch er war oft unterfordert, da einige Vereine die Kämpfe gegen ihn vorzeitig abschenkten und schwache chancenlose Ringer gegenüber stellten. Der Wechsel von Tennenbronn in die Bundesliga ist somit ein logischer Schritt für Neumaier.

Neben Neumaier wechselt mit Oliver Hassler (98 kg, G) ein weiterer erfahrener Bundesliga-Ringer zur RG Hausen-Zell. Hassler kommt vom SV Triberg, der seine Mannschaft aus der Bundesliga zurückgezogen hat und in der nächsten Saison in der Verbandsliga Südbaden um Punkte ringt. Der Vize-Weltmeister von 2014 hatte früher auch schon für den SV Germania Weingarten gerungen. Die RG Hausen-Zell ist der Heimatverein von Oliver Hassler.