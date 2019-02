Peru-Projekt geht in sein fünftes Jahr

Der Arbeitskreis Dritte Welt Tuttlingen entwickelt im fünften Projektjahr seine Zielsetzungen und Projektinhalte zusammen mit Pidecafé-Progreso in Peru weiter.

Bislang ging es um die Verbesserung der Lebensgrundlagen der Kleinbauernfamilien in Huarmaca, jetzt soll an der Kaffeequalität und Vermarktung gefeilt werden. Das teilt der Arbeitskreis in einer Pressemitteilung mit.

Das Projekt will „sich nicht nur einseitig auf den Kaffee konzentrieren, sondern zur Risikostreuung auch als weiteres Produkt die Bio-Rohrzucker-Panela zu implementieren“, betont Projektreferent Hans-Martin Schwarz.

Aktuelle Probleme gibt es durch den Klimawandel. Dadurch komme es zu minderer Kaffeequalität. Dieser Kaffee müsse weit unter den Produktionskosten verkauft werden. Die Motivation der Kaffeebauern leidet, viele junge Leute wandern aus.

Die Projektarbeit soll mit einem Spendenvolumen von 90 000 US-Dollar ausgestattet sein. Projektmanagerin Martina Gröne und Projekt-referent Hans-Martin Schwarz haben einen Bescheid über 15 300 Euro vom Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit erhalten. Der Rest soll aus Reserven aus dem Vorjahr und durch Spenden abgedeckt werden.

In sieben Dörfern in Huarmaca, in denen es weiter um die Verbesserung der Lebensgrundlagen und Basisversorgung geht, wird ein weiteres Projekt im Jahr 2019 mit 30 000 Euro vom Arbeitskreis Dritte Welt Tuttlingen gefördert. Hier sollen 430 Kleinbauernfamilien von Pidecafé-Progreso unterstützt werden mit Kochherden, Gemüsegärten und Aufforstungsprojekten sowie Ernährungsberatung und der Ausbildung von Promotoren. Die weihnachtliche Spendenaktion des Arbeitskreises und das Geld der Gränzboten-Spendenaktion sind dafür vorgesehen.