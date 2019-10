Personalsorgen: Hoffnung für Tuttilla Abenteuerland

Die Stadt Tuttlingen und das Landratsamt haben mittlerweile einen konkreten Vorschlag ausgearbeitet, um das personell angeschlagene Tuttilla Abenteuerland finanziell zu unterstützen. Die Tuttilla-Verantwortlichen hatten angekündigt, das Abenteuerland dauerhaft zu schließen, sollten sie kein weiteres Personal finanziert bekommen (wir haben berichtet).

Als „personell dauerhaft am Anschlag“, hatten Mathias Frey, Vorsitzender des Tuttilla-Vereins, und Daniel Schmidt, hautptamtlicher Tuttilla-Mitarbeiter, vor einigen Wochen im Gespräch mit unserer Zeitung die personelle Situation geschildert. Außer einer seit 2017 von der Stadt finanzierten 40 Prozent-Stelle stemmt der Verein die Arbeit ausschließlich mit Ehrenamtlichen.

Wie Schmidt berichtet, kommen pro Öffnungstag etwa 40 Kinder und Jugendliche zum Hüttenbauen und Werkeln auf das naturnahe Gelände. Doch die Besetzung ist so knapp, dass es dem Verein seit einigen Wochen schon nicht mehr möglich ist, am Freitagnachmittag zu öffnen – nur samstags stehen Tuttillas Pforten derzeit offen.

Die Stadt Tuttlingen und das Landratsamt sind mittlerweile zu einer gemeinsamen Lösung gekommen, die im November allerdings noch in den Gremien beraten werden muss: am 11. November im Verwaltungs- und Finanzausschuss und am 18. November im Gemeinderat der Stadt Tuttlingen. „Primäres Ziel ist die Sicherung der jetzigen Angebote auf Tuttilla“, sagt Stadt-Pressesprecher Arno Specht.

Der Vorschlag ist folgender: Statt der bisherigen 40 Prozent-Stelle, schafft die Stadt Tuttlingen unter dem Dach des Stadtjugendreferats eine 100 Prozent-Stelle, die zu je 50 Prozent auf zwei Personen aufgeteilt wird. Diese sind ausschließlich für Tuttilla zuständig und arbeiten vor Ort auf dem Gelände des Abenteurerlandes. Der Landkreis fördert diese Stelle entsprechend der Richtlinien zur Kommunalen Jugendarbeit mit 15 000 Euro jährlich.

„Statt bisher 0,4 Kräfte wären dann 1,0 Kräfte für Tuttilla im Einsatz“, sagt Seibert. Unterstützt werden sollen die beiden Stellen durch Ehrenamtliche und Honorarkräfte – diese zu finden, wird dann jedoch wiederum die Aufgabe Tuttillas sein.