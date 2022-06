Performance in der Karlheinz-Müller-Ausstellung

„Eigenfarben“ war der Titel der letzten abendlichen Begleitveranstaltung zur Ausstellung „Karlheinz Müller – Zeitlose Bilder“, die am Sonntag endete. Zwischen Improvisation und Komposition präsentierte die Musikerin und Performance-Künstlerin Ingrid Schorscher einen musikalischen Zyklus für Tonflöten, Stimme, Elektronik und Text. „Hier geschieht die etwas andere Art der Kunstvermittlung, denn es geht darum, Kunst mittels Kunst zu erspüren“, so Galerieleiterin Anna-Maria Ehrmann-Schindlbeck in ihrer Einführung. „Klänge und Poesie eröffnen neue und andere Bilderlebnisse“.

Mit virtuosem Spiel an zwei Tonflöten und technisch erzeugtem Echo (Technik: Celio de Carvalho) schuf Ingrid Schorscher mit gehauchten und tönenden Klängen eine Atmosphäre, die abwechselnd an das Wehen und Rauschen des Windes, das Fließen von Wasser und den Atem von Lebewesen erinnerte. Täuschend echt und von großer Sprachakrobatik waren vogel- und tierähnliche Stimmgeräusche, mit denen die Künstlerin die Gedanken auf das Naturerlebnis lenkte, das auch dem Künstler Karlheinz Müller so wichtig war. Momente der Stille eröffneten die Möglichkeit, das Gehörte mit dessen Bildwelt zu verbinden und eigene Assoziationen zu den in feinen Aquarelllasuren gemalten Motiven zu entfalten.

Ingrid Schorscher hatte ihre künstlerisch hochraffinierte und alle Sinne ansprechende SprachKlang Peformance nur für diesen Abend entworfen, und so war die Aufführung im Kontext der Ausstellung vom Zauber der Einmaligkeit geprägt. Das Publikum ließ das Zusammenspiel von Bildern, Farben und Klängen mit Genuss auf sich wirken und belohnte es mit Applaus.