Perfekt: SC 04-Frauen holen Siegerpokal

Der SC 04 Tuttlingen hat am Sonntagabend das Frauenfußballturnier um den Donau-Markt-Cup gewonnen. Die SC-Frauen sicherten sich bei ihrer fünften Turnierausrichtung erstmals den Sieg. Im Endspiel bezwangen die Schützlinge von Trainer Rainer Schulz, die tags zuvor Hallen-Bezirksmeister geworden waren, den südbadischen Landesligisten FC Reiselfingen 3:2.

Die Tuttlingerinnen erhielten damit auch ein Preisgeld von 200 Euro, der unterlegene Finaist aus dem Schwarzwald durfte sich über 100Euro freuen. Den dritten Platz belegte die zweite Mannschaft des Hegauer FV, die den FC Wollmatingen im „kleinen Finale“ 4:0 bezwang.

Ursprünglich hatten 16 Mannschaften an dem Turnier teilnehmen sollen. Die SpVgg Schramberg sagte jedoch am Sonntagmorgen kurzfristig ab. So wurde dann in drei Fünfer-Gruppen gespielt. In der Gruppe A setzte sich der FC Reiselfingen souverän mit vier Siegen vor der SG Radolfzell/Singen durch. Der SC 04 Tuttlingen leistete sich zwar ein 1:1-Unentschieden gegen den Gruppenletzten SV Tuningen, gewann aber seine anderen Vorrundenspiele und setzte sich somit an die Spitze der Gruppe 2. Den zweiten Platz belegte etwas überraschend die SG Fridingen/Irndorf, die damit ebenfalls die Finalrunde erreichte. In der Gruppe3 schied der Landesligist FC RW Salem als Dritter aus. Hier erreichten der Hegauer FV II und der FC Wollmatingen die Finalrunde.

Der FC Reiselfingen gewann seine beiden Spiele der Finalrunde gegen die SG Fridingen/Irndorf (4:0) und Hegauer FV II (3:2) und stand damit früh als erster Endspielteilnehmer fest. In der anderen Finalrundengruppe besiegten der FC Wollmatingen (3:1) und der SC 04 Tuttlingen (4:1) jeweils die SG Radolfzell/Singen. Im letzten Spiel reichte den Gastgeberinnen ein 0:0 gegen Wollmatingen zum Einzug ins Finale.

Entscheidung kurz vor Spielende

Das Endspiel zwischen den beiden Landesligisten aus Württemberg und Südbaden verlief ausgeglichen. Nina Dolch brachte den SC04 in der zweiten Minute im zweiten Versuch in Führung, nachdem sie zuvor an Torhüterin Ramona Trenkle gescheitert war. Sandra Maurer erhöhte in der siebten Minute mit einem nicht unhaltbaren Distanzschuss auf 2:0. Doch der FC Reiselfingen gab sich noch nicht geschlagen, Nur wenige Sekunden nach dem zweiten SC-Treffer verkürzte Nicole Rademacher mit energischem Einsatz aus 2:1. Und in der achten Minute der zehnminütigen Spielzeit gelang Lucia Parthenschlager mit einem Abstauber das 2:2. Zehn Sekunden vor dem Schlusspfiff erzielte Marlene Mumper mit einem Drop-Kick fast von der Mittellinie den 3:2-Siegtreffer für den SC 04 Tuttlingen.

Nach dem Abpfiff erhielten beide Endspielmannschaften von den zahlreichen Zuschauern Applaus für ihre Leistung. Der FC Reiselfingen war nur mit fünf Spielern angereist. Diese fünf Kickerinnen mussten alle sieben Turnierspiele über die volle Distanz bestreiten.

Faires Turnier

Das Turnier verlief fair und in einem freundschaftlichen Rahmen, auch wenn es einige wenige Zeitstrafen gab. Die Schiedsrichter Richard Plaß (Marbach), Drago Perazic (Fridingen), Oliver Teufel (Mühlheim), Christa Erlebach (Tuttlingen), Karl-Heinz Sauter (Spaichingen) und Otto Böcher (Tuningen) hatten mit der Leitung der Spiele keine Mühe.