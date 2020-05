Per Rad durch Vietnam: Jakob Diener lässt seinen Traum wahr werden

Mit dem Fahrrad durch Vietnam – diesen Traum hat sich der 19-jährige Jakob Diener aus Tuttlingen erfüllt. Gerne wäre er noch länger in Asien geblieben, doch aufgrund der Corona-Pandemie kehrte er dann nach sechs Wochen wieder nach Hause zurück. Unsere Mitarbeiterin Michelle Fallert hat sich mit Jakob Diener über die Highlights seiner Reise unterhalten.

Nach seinem Abitur im vergangenen Jahr am Otto-Hahn-Gymnasium entschied sich der 19-Jährige für eine Reise, um seine neu gewonnene Freiheit zu genießen. Nordamerika, Alaska und Neuseeland waren im Gespräch, doch Jakob entschied sich schließlich für Vietnam.

Eines der größten Highlights für den 19-Jährigen war das Fahrradfahren, durch ein „unglaublich schönes Land“, wie er beschreibt. Es sei sehr abwechslungsreich, man fahre durch Sand, Dünen, Dschungel, hohe Berge und über sandbedeckte Straßen. An manchen Tagen, als es eher flacher war, sei er bei hohen Temperaturen bis zu 200 Kilometer am Tag gefahren. „Das war natürlich eine Herausforderung für mich, aber hat mir unglaublich Spaß gemacht.“

Teilweise stellte es sich jedoch als kleines Abenteuer und als nicht ganz ungefährlich heraus. Manchmal musste der junge Mann dabei auf fünfspurigen Autobahnen fahren, auf denen sich von Mopeds und Ochsenkarren und bis hin zu vollbeladenen Lastwagen und rasenden Reisebussen alles Fahrtaugliche befand. „Ein Reisebus hat mich einmal an der Schulter gestreift und ich wäre fast vom Fahrrad heruntergefallen. Trotz allem fand ich es recht amüsant, mich dem Fluss des vermeintlichen Chaos anzuschließen, welches aber in sich eine Art Struktur hat“, berichtet er.

Jakob erzählt von beeindruckenden Sehenswürdigkeiten und Orten in Vietnam, die er besichtigt hat. „Hoi An, die Stadt der Millionen und einer Laterne, ist mit ihrer wunderschönen Altstadt, mit vielen kleinen Handwerksbetrieben, toller Kunst und Kultur die schönste Stadt auf meiner Reise gewesen.“ Auf dem Fluss Mekong unternahm Jakob mit Einheimischen eine Schiffsfahrt in langen, dünnen Booten. „Man merkt, dass die Menschen abhängig von der Lebensader des Flusses Mekong sind. Es herrscht ein reger Schiffsverkehr, während es typisch vietnamesisch zu geht. Alles ist überladen, alt und rostig und es geht schnell und hektisch zu.“ Dalat befindet sich in den Bergen, inmitten von unzähligen Blumen- und Gewächshäusern. In der Region gibt es etliche Wasserfälle und nachts werden die Temperaturen einstellig, berichtet der Reisende. Den teuersten Kaffee der Welt, den „weaselcoffee“ gibt es dort zu kaufen. Jakob war begeistert von der traumhaften Landschaft. „In Ninh Binh, beziehungsweise Tam Coc bin ich mit einem Einheimischen durch die unglaublich mystisch ausschauende „trockene Halong Bucht“ gefahren. Es ging durch Tunnel, welche halb unter Wasser lagen und in einer idyllischen Bucht erkundeten wir einen alten, noch von Mönchen bewohnten, buddhistischen Tempel. Landschaftlich ist dieser Ort unglaublich gewesen“, erzählt er.

Die Sehenswürdigkeiten in Vietnam seien definitiv sehenswert und schön, doch das wirklich Interessante würde zwischen den Städten passieren, so Jakob. Beispielsweise würde man durch kleinste Ortschaften fahren, in denen man selbst die größte Attraktion des Tages wäre, da viele Menschen noch nie einen Touristen gesehen haben. Man bekomme mit, wie die Menschen leben, wie sie einfache Lösungen für durchaus schwierige Probleme fänden und das generell das Leben noch viel leichter sei als bei uns in Deutschland. „Die Menschen in Vietnam sind viel offener und freundlicher als bei uns. Wenn man beim Essen sitzt, kommt fast immer jemand zu einem und man unterhält sich auf irgendeine Art und Weise, da ich kein Wort vietnamesisch sprechen kann und in Vietnam niemand Englisch.“ Man mache viele neue Bekanntschaften, die einem noch lange in Erinnerung blieben.

„Das Essen ist durchaus gewöhnungsbedürftig und man sollte als Europäer auf seinen Magen aufpassen, aber trotzdem traumhaft. Ich habe meistens in kleinen Garküchen gegessen, in denen man günstiges und leckeres Essen bekommen hat.“ Jakob berichtet von der typisch vietnamesischen Nudelsuppe Pho, in die alles reinkommen würde, was gerade da sei. Reis steht viel auf dem Speiseplan, sowie aller Art von Insekten, Seesterne, Hühnerfüße, Entenembryonen und Mäuse.

„Das schönste Gefühl war es zum Schluss, als ich nach 2700 Kilometern auf dem Rad Hanoi erreicht habe, die Stadt, die ich mir als Ziel gesetzt habe“, erzählt Jakob.

Das Corona-Virus hat Jakob auf die Weise miterlebt, dass man in Vietnam deutlich gemerkt hat, dass viel weniger Touristen unterwegs waren und vor allem weniger Chinesen in das Land gelassen wurden. Wegen des Virus konnte Jakob allerdings nicht mehr wie geplant nach der Vietnamreise auf die Philippinen fliegen. So schaute er sich noch Laos an, ehe es verfrüht und notgedrungen wieder zurückging. Seine Rückreise lief nach einigen Problemen, mit Einreisebeschränkungen und Grenzschließungen, glimpflich ab.

Zurück in Tuttlingen fühlte sich die Reise dann zunächst einmal so unrealistisch an: Vietnam war plötzlich weit entfernt, als ob man vor ein paar Jahren dort gewesen wäre. „Außerdem habe ich zu Hause anfangs Angewohnheiten und Reaktionen weitergelebt, die ich mir während meiner Reise angeeignet habe. Beispielsweise versuche ich eine Sache nach der anderen zu machen, nicht wie der typische Deutsche alles auf einmal“, erzählt er lachend.

Er genießt es, wieder unter bekannten Gesichtern und in der Heimat zu sein, vermisst jedoch die Leichtigkeit und Freiheit, sowie das simple Leben aus Vietnam.

Jakob wird Anfang September seine Schreinerlehre, in Obermaiselstein, in Bayern antreten.