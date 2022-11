Per Dampfzug nach Konstanz

Eine nostalgische Dampfzugreise nach Konstanz bieten die Eisenbahnfreunde Zollernbahn aus Rottweil am Samstag, 17. Dezember, an. Der bewirtschaftete Sonderzug startet gegen 7.50 Uhr am Böblinger Bahnhof und fährt zunächst über Horb und das Neckartal nach Rottweil. Weiter geht es über Tuttlingen nach Radolfzell an den Bodensee erreicht wird. Zielbahnhof ist laut Pressemitteilung Konstanz mit seinem Weihnachtsmarkt am See.

Zusteigehalte gibt es jeweils in Herrenberg (etwa 8 Uhr), Horb (8.25 Uhr), Sulz (8.50 Uhr), Oberndorf (9 Uhr), Rottweil (gegen 9.25 Uhr), Spaichingen (circa 9.45 Uhr) und Tuttlingen (10.21 Uhr). Der Aufenthalt in Konstanz kann dazu genutzt werden, den Weihnachtsmarkt zu besuchen, in der Stadt zu shoppen oder gemütlichen einzukehren. Als weitere Möglichkeit bietet sich laut Vorschau ein Besuch von Kreuzlingen an. Die Rückfahrt ab Konstanz erfolgt gegen 17.07 Uhr über dieselbe Strecke wie die Hinfahrt und den gleichen Halten zum Aussteigen.

Als „Zugpferd“ an beiden Tagen kommt die 1936 bei Henschel und Sohn in Kassel gebaute Schnellzugdampflokomotive 01 519, die 170 Tonnen Gewicht auf die Waage bringt und knappe 2300 PS leistet, zum Einsatz. Die Maschine mit ihren zwei Meter hohen Rädern wurde nach aufwendiger Restauration 2015 wieder in Betrieb genommen.

Die Zugfahrkarten sollten möglichst vorbestellt werden. Der Zug am 3. Dezember ist bereits ausverkauft, etwaige Restkarten können ggf. noch im Zug erworben werden, Die Anmeldung erfolgt über die Eisenbahnfreunde Zollernbahn, Telefon 0741/17470818, Mail: „kontakt@efz-ev.de“. Diese Kontakte stehen für weitere Auskünfte zur Verfügung.