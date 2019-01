Pendler nach Tuttlingen steigen stetig

Die Arbeitslosenquote im Kreis Tuttlingen sinkt seit Jahren beständig. 2018 lag sie im Jahresmittel bei 2,5 Prozent (im Vorjahr: 2,7 Prozent). Das geht aus den Statistiken der Arbeitsagentur hervor. Besonders hoch ist allerdings der Anteil der Arbeitslosen zwischen 50 und 54 Jahren.

Insgesamt 1962 Menschen waren im Jahr 2018 arbeitslos gemeldet, davon war etwas mehr als die Hälfte (52,9 Prozent) männlich. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten um 3,8 Prozent. Ein Trend, der sich auch schon im Jahr 2017 abzeichnete (plus 3,4 Prozent).

Der Landkreis Tuttlingen belegte mit dieser Steigerung im Jahr 2017 Rang eins im Vergleich der Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg. Laut Klaus Helm, Pressesprecher der Agentur für Arbeit Rottweil-Villingen-Schwenningen, lässt sich dieser Trend auf die zahlreichen Firmenerweiterungen und dem damit verbundenen Personalaufbau sowie den Zuzügen ins Kreisgebiet aus dem In- und Ausland erklären. So seien der Arbeitsagentur 2018 insgesamt 5746 freie Arbeitsstellen gemeldet worden, fast 14 Prozent mehr als noch im Vorjahr. Doch besetzt werden konnten viele dieser Stellen nicht. So habe der Bestand an offenen Stellen im Jahresdurchschnitt bei etwa 37 Prozent mehr als im Vorjahr gelegen.

Landkreis Tuttlingen: Zahlreiche Ein- und Auspendler

Ein Negativtrend lässt sich indes bei den Selbstständigen erkennen. Auch in diesem Bereich ist Tuttlingen laut Statistischem Landesamt Spitzenreiter. So ging die Zahl der Selbstständigen 2017 um 2,3 Prozent zurück. Für Helm eigentlich eine logische Konsequenz der Quasi-Vollbeschäftigung, die in der Region vorherrscht. „Je niedriger die Arbeitslosigkeit, desto weniger Menschen streben die Selbstständigkeit als Zukunftsperspektive an“, schreibt Helm auf Nachfrage unserer Zeitung.

Was die Region Tuttlingen ebenfalls auszeichnet, sind ihre Pendler. Laut Statistischem Landesamt pendelten 2017 knapp 22 Prozent aller Beschäftigten aus dem Landkreis, vor allem in den Schwarzwald-Baar-Kreis und nach Rottweil.

Auf der anderen Seite pendelten gut 30 Prozent aus anderen Landkreisen ein, ebenfalls aus besagten beiden Kreisen. Laut Helm mache den Landkreis Tuttlingen „die gesamte, breit gefächerte Palette an Wirtschaftszweigen des verarbeitenden Gewerbes – allen voran die Medizintechnik-Unternehmen in Industrie und Handwerk“ für Arbeiter so attraktiv.

Zahlen und Fakten

2018 waren 1962 Menschen arbeitslos, das entspricht einer Quote von 2,5 Prozent. 31 Prozent davon waren 50 Jahre und älter. Bei den 15- bis unter 20-Jährigen waren es hingegen nur 2,6 Prozent. Der Ausländeranteil lag bei 34,4 Prozent, die Langzeitarbeitslosen machten 26,1 Prozent aus.

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nahm im Landkreis Tuttlingen zum 30. Juni 2018 gegenüber dem Vorjahr um 2416 auf 66 643 zu.

Bei den Ein- und Auspendlern gibt es bislang nur Zahlen von 2017. Diesen zufolge pendelten in den Landkreis 17 892 Menschen ein. 5019 aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis, 3243 aus dem Kreis Rottweil, 2660 aus dem Kreis Konstanz, 2116 aus dem Zollernalbkreis, 1558 aus dem Landkreis Sigmaringen und 266 aus dem Bodenseekreis.

Auf der anderen Seite pendelten 12 896 Beschäftigte in einen umliegenden Landkreis. 4548 in den Schwarzwald-Baar-Kreis, 2579 in den Kreis Rottweil, 1625 in den Kreis Konstanz, 629 in den Zollernalbkreis, 442 in den Kreis Sigmaringen, 323 in die Landeshauptstadt (Einpendler von dort gibt es keine) und 123 in den Bodenseekreis.