Pawlowski und Schall holen erneut Landesmeistertitel

Die jungen Leichtathletinnen der LG Tuttlingen-Fridingen haben am Wochenende an ihre Erfolgsbilanz des Vorjahres anschließen können. Im Sindelfinger Glaspalast sicherten sie sich bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften der Klasse U 18 wieder zwei Landesmeistertitel. Alisha Pawlowski siegte im Hochsprung überlegen mit neuer Bestleistung von 1,76 Meter. Und Anna Schall holte sich etwas überraschend gegen die Favoritin mit hauchdünnem Vorsprung den ersten Platz über 800 Meter.

Außerdem sicherte sich Annas Schwester Larissa mit Platz drei über 1500 Meter ihre erste Einzelmedaille bei einer großen Meisterschaft.

Dabei schien Anna Schall über 800 Meter mit Alisia Freitag (TSG Esslingen) eine scheinbar übermächtige Gegnerin zu haben. Die wurde 2018 Deutsche Jugendmeisterin über 1500 Meter Hindernis und führte auch über 800 Meter die Bestenliste im Land an. Deswegen hatte sich die LG-Athletin gemeinsam mit Trainer Franz Saile eine etwas andere Taktik zurechtgelegt: „Wir wollten uns zunächst zurückhalten und dann in einem ganz langen Spurt unsere kleine Chance nutzen.“

Die ersten beiden Runden wurden relativ gemäßigt in etwa 70 Sekunden absolviert. Dann aber attackierte das 16-jährige LG-Talent nach 450 Metern mit einer Tempoverschärfung. Trotz einer dramatischen Aufholjagd konnte Alisia Freitag den Rückstand nicht mehr ganz wettmachen. Das Zielfoto sah die überglückliche Anna Schall bei einer Zeit von 2.15,14 Minuten gerade mal noch eine Hundertstelsekunde vor der Favoritin.

Mindestens genauso stark ist die Leistung von Alisha Pawlowski im Hochsprung einzuschätzen. Wegen leichter Probleme im Training stieg Alisha schon bei 1,55 Meter in den Wettkampf ein. Dann aber steigerte sich die 16-Jährige von Sprung zu Sprung. Ihren ersten Fehlversuch hatte sie erst bei ihrer bisherigen Rekordhöhe von 1,73 Meter. Dann war sie alleine im Wettbewerb und sprang mit 1,76 Meter im ersten Versuch so hoch wie noch keine Frau im Kreis Tuttlingen.

Mit beigetragen zu dieser tollen Steigerung hat sicher eine Besserung ihrer Oberschenkelprobleme. Aber wohl auch die Tatsache, dass ihr Hochsprungtraining nunmehr wieder bei Franz Saile in einer Hand beim Heimtrainer liegt.

Sehr glücklich war auch Larissa Schall nach dem Lauf über 1500 Meter. Zwar konnte sie mit den beiden Besten nicht ganz mithalten. Doch in einer Zeit von 5.12,55 Minuten lag sie vier Sekunden vor der viertplatzierten Läuferin und holte sich nach vielen Staffelmedaillen nun auch ihre erste Einzelmedaille bei einer Landesmeisterschaft. Und im Dreisprung stellte sie mit 11,07 Meter eine neue Bestleistung auf und holte sich mit dem sechsten Rang eine weitere Top-Platzierung. Und auch Alisha Pawlowski bewies ihre Vielseitigkeit mit 11,43 Meter als Zehnte im Kugelstoßen.

Sechster Platz für die LG-Staffel

Gemeinsam mit der 14-jährigen Flora Ames suchten die drei erfolgreichen Athletinnen noch eine weitere Herausforderung in der Staffel über 4 x 200 Meter. Obwohl sie unter den 20 Sprintstaffeln als krasse Außenseiterinnen starteten, sorgten sie mit der guten Zeit von 1.48,70 Minuten mit Platz sechs für eine Überraschung.

Schon tags zuvor waren im Glaspalast mit Tess Schulz und Christin Rodinger zwei Athletinnen der Klasse U20 beim Hallensportfest am Start. Rodinger belegte dabei in großen Feldern mit bis zu 50 Teilnehmerinnen gute Mittelplätze über 200 Meter (28,72 Sekunden), 60 Meter Hürden (10,35 Sekunden) und im Hochsprung (1,55 Meter). Schulz kam über 1500 Meter als Dritte in 5.28,69 Minuten nahe an ihre Bestleistung heran.