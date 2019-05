Pawlowski gewinnt mit BW-Auswahl Ländervergleich

Beim traditionellen Ländervergleich der Jugendleichtathleten in Brixen hat Alisha Pawlowski von der LG Tuttlingen-Fridingen mit zum Sieg der Auswahl Baden-Württembergs beigetragen. Mit ihrem dritten Platz im Hochsprung steuerte sie wichtige 17 Punkte zum Erfolg ihrer Mannschaft bei.

Bei diesem Wettkampf startet nur jeweils ein Athlet oder eine Athletin einer Mannschaft in jeder Disziplin. Daher war es wieder eine große Ehre für die 17-jährige Tuttlingerin, wie 2018 auch diesmal für das Team Baden-Württemberg nominiert zu werden. Bei relativ kühlem Wetter in Südtirol fand Pawlowski gut in den Wettkampf und nahm bis einschließlich 1,74 Meter alle Höhen im ersten Versuch.

Damit hatte sie den dritten Platz im Feld der 19 Springerinnen schon sicher. Die neue Rekordhöhe von 1,77 Meter schien danach auch schon geschafft, als beim Verlassen der Matte die Latte doch noch fiel. Dennoch konnte die LG-Athletin mit ihrer Leistung zufrieden sein.

Der Sieg ging an die Italienerin Idea Pieroni mit 1,83 Meter. Zweite wurde die Bayerin Luisa Tremel mit 1,77 Meter. Nachdem die Baden-Württemberger im vergangenen Jahr nur auf dem enttäuschenden fünften Platz gelandet waren, war die Freude im Team diesmal besonders groß, als das Endergebnis feststand. Mit 545,5 Punkten war diesmal wieder der Sieg gelungen und die Mannschaft der Lombardei mit 534 Punkten auf den zweiten Platz verwiesen.