Paul Däschle geht nach 21 Jahren in den Ruhestand

Paul Däschle, stellvertretender Leiter der Volkshochschule (VHS) Stadt und Kreis Tuttlingen und für den Bereich Berufliche Bildung und EDV zuständig, hat am Dienstag seinen letzten Arbeitstag gehabt. Jetzt ist er im Ruhestand. Fast 21 Jahre lang gestaltete Däschle das Programm der VHS mit, immer auf der Höhe der Zeit. Die Weichen für die Zukunft sind gestellt: Im Juli können Interessierte zum Beispiel digital durch den Pariser Louvre schreiten. Obwohl sie dabei im Vortragsraum der VHS in Tuttlingen sitzen.

„Wir versuchen, die Schritte mitzugehen, die sich allgemein abzeichnen“, sagt der frisch gebackene Ruheständler. Neben der beruflichen Bildung und EDV umfasste seine Zuständigkeit als Fachbereichsleiter auch die Bereiche Ökologie, Naturwissenschaften und Länderkunde, wobei der weitaus größte Teil der angebotenen Kurse seiner Themenfelder der EDV zugehörig sind – rund 80 Prozent. Die Digitalisierung ist dabei ein immer wichtiger werdendes Thema. Dazu gibt es Seminare und Kurse, zudem werden auch die Angebote digitalisiert: Kursteilnehmer können Webinare am heimischen PC oder Tablet absolvieren. Oder Vorträge werden per Livestream auf das Smartboard der VHS übertragen. Das Board macht es auch möglich, an einer kunsthistorischen Führung durch den Louvre teilzuhaben, obwohl man in Tuttlingen ist. Rückfragen an die Referentin sind per App möglich.

Paul Däschle hat nach seinem Studium der Fächer Sport und Geographie auf Lehramt Gymnasium eine Weiterbildung der IHK draufgesattelt, die ihn zum Datenverarbeitungskaufmann qualifizierte. „Mit MS Dos hat alles angefangen“, erinnert er sich. Heute finden sich in den Kursräumen der Tuttlinger Volkshochschule neueste Hard- und Software, wie Office 2019 und Windows 10. Aber auch auf Vorgängerprogrammen wie Windows 7 können Schulungen stattfinden: „Dadurch sind wir flexibler“, sagt er – auch, um Anfragen von Firmen bedienen zu können.

Um die Jahrtausendwende herum setzte sich das Internet in den Privathaushalten durch. „Damals hatten wir ein Dutzend Interneteinsteiger-Kurse am Laufen“, erzählt der 65-Jährige. Allein fünf davon in Tuttlingen und in fast jedem kleinen Ort im Verbreitungsgebiet der VHS. Heute ist das anders. „Da reichen zwei bis drei.“ Die Menschen würden zu Hause mehr und mehr am Smartphone und an den Tablets surfen und hätten den Eindruck, als beherrschten sie das Internet. Däschle sieht das ein bisschen anders: „Es gibt außer Google noch andere Suchmaschinen“, sagt er schmunzelnd. Und Sicherheit im Netz sei auch ein wichtiges, aber unterschätztes Thema.

Zu den besonderen Erlebnissen seiner Zeit an der VHS Tuttlingen gehören die Exkursionen zum Kernforschungszentrum CERN in der Schweiz. Physik ist eines seiner Steckenpferde, ebenso liegt ihm der Bereich Ökologie am Herzen. Däschle pendelte täglich von seinem Wohnort Markelfingen bei Radolfzell nach Möhringen. Dort stellte er sein Auto ab, um mit dem Rad nach Tuttlingen zu fahren. Mit dem Verkehrswissenschaftler Heiner Monheim hat er im vergangenen Jahr einen Experten nach Tuttlingen geholt, der sich mit der Zukunft der (autofreien) Innenstädte befasst.

Däschle hat es in seinen letzten Tagen nicht geschafft, den Schreibtisch auszuräumen: „EDV-Probleme haben mir einen Strich durch die Rechnung gemacht.“ Doch dafür komme er gerne wieder nach Tuttlingen zurück, auch hat er seine Mitarbeit am nächsten Programmheft, das er fast 21 Jahre lang gestaltet hat, angeboten. Außerdem sei das Team der VHS toll: „Ich fühle mich so wohl hier.“ Er habe viele Freiheiten gehabt, um etwas auf die Beine zu stellen. Freundschaften seien entstanden.

Dennoch freut er sich auf den neuen Lebensabschnitt, den er mit seiner Frau Christiane teilen darf: Konzert- und Theaterbesuche haben die beiden auf ihrem Programm stehen. Vielleicht ja sogar mal mittels des Smartboards der VHS Tuttlingen, wer weiß?