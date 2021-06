Patrik Cerveny schließt sich dem EHC Freiburg an

Torwart Patrik Cerveny wechselt von den Schwenninger Wild Wings zum Kooperationspartner EHC Freiburg in die DEL2. Der 24-Jährige stand bei den Neckarstädtern im Schatten von Joacim Eriksson.

Torhüter Patrik Cerveny, dessen Abschied aus Schwenningen bereits fix war, schließt sich dem EHC Freiburg in der DEL2 an. Mit dem 24-jährigen Linksfänger präsentieren die Wölfe ihren neuen Stammtorhüter für die Saison 2021/22, teilte der Klub aus dem Breisgau mit.

Im tschechischen Nachod geboren, kam Cerveny zum Start seiner Karriere im Seniorenbereich nach Deutschland und hütete in der Oberliga für Leipzig, Halle und Essen das Tor. In der Saison 2019/20 folgte der Wechsel nach Bremerhaven zu den Fischtown Pinguins in die höchste deutsche Spielklasse. Gegen Ende jener Saison lief er per Förderlizenz auch bei Freiburgs DEL2-Ligakonkurrenten in Crimmitschau auf. Zuletzt trug der junge Goalie das Trikot der Schwenninger Wild Wings in der DEL.

Der 24-jährige Deutschtscheche musste lernen, dass Training, Vorbereitungsspiele (Magentasport-Cup) und Punktespiele drei paar verschiedene Stiefel sind. Cerveny bestritt acht Punktespiele, von denen er nur eins gewinnen konnte (4:1 daheim gegen Straubing). Der 1,80 Meter große und 82 Kilogramm schwere Keeper stand klar im Schatten von Joacim Eriksson, der in der DEL zum Spieler des Jahres gewählt wurde. Über seinen Wechsel nach Freiburg sagt Cerveny: „Mein Ziel ist es, Spiele zu gewinnen und zusammen mit der Mannschaft wirklich gutes Eishockey zu zeigen. Vor allem wünsche ich mir, dass wir dies vor Fans live im Stadion tun können.“

Der neue Wölfe-Cheftrainer Robert Hoffmann ergänzt: „Patrik ist ein junger Goalie mit sehr viel Potenzial und er möchte bei uns den nächsten Schritt in seiner Karriere machen. Wir werden ihm dieses Vertrauen schenken und gemeinsam diesen Weg bestreiten.“ Nachfolger von Cerveny in Schwenningen ist Marvin Cüpper von den Krefeld Pinguinen.