Patrick Marquardt und Lukas Buschle holen erneut den Titel

Bei der Jugendkreismeisterschaft in der Bauhofkantine in Tuttlingen haben Patrick Marquardt und Lukas Buschle von der gastgebenden SG Donautal Tuttlingen einen weiteren Titelgewinn gefeiert. Zu ihrem ersten Triumph kamen dagegen Simon Mayer aus Rottweil und Marvin Molitor vom Schachring Spaichingen.

Der Jugendleiter des Schachbezirks Donau-Neckar, Gunther Kaufmann, konnte 21 Mädchen und Jungen zur diesjährigen Kreismeisterschaft begrüßen. Die 14- bis 18-jährigen spielten gemeinsam in einer Gruppe, gewertet wurden die einzelnen Jahrgangsgruppen am Ende aber getrennt. „Jeder gegen jeden“ hieß es, und Top-Favorit Patrick Marquardt von der SG Donautal Tuttlingen distanzierte wieder einmal die Konkurrenz. Lediglich gegen Alexander Mayer aus Trossingen geriet er in ernsthafte Schwierigkeiten, gewann aber alle Partien. Der Kreismeistertitel in der Gruppe U18 war ihm damit sicher, gefolgt vom starken Trossinger Alexander Mayer.

Lukas Buschle gewann seinerseits mit 5,0 Punkten die Wertung in der U16 vor Daniel Weisser vom SR Spaichingen. Ganz spannend wurde es in der Gruppe U14: Hier hätte es dem jungen Spaichinger Dennis Loran fast zum Titelgewinn gereicht, doch die direkte Begegnung bei Punktgleichheit entschied zugunsten des „Routiniers“ Theodor Sieweck aus Rottweil. Ohne Konkurrenz war Sophia Baumeister (Rottweil) bei den Mädchen. Trotzdem hat sie sich den Titel der Kreismeisterin durch ihr beherztes und furchtloses Spiel gegen die männliche Konkurrenz redlich verdient.

Soverän setzte sich im Turnier der Klasse U12 der Rottweiler Simon Mayer durch. Er gewann alle fünf Spiele und wurde mit deutlichem Vorsprung neuer Kreismeister, gefolgt von Kurt Sulzbach (Tuttlingen) und Jan Loran (Spaichingen), die jeweils auf stolze 3,5 Punkte kamen.

Die sieben Bambini in der U10 spielten ein doppelrundiges Turnier. Ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen lieferten sich hier die drei Spaichinger Torsten Schrägle, Lukas Zetto und Marvin Molitor. Am Ende hatte Schrägle einen Zähler weniger auf dem Konto und musste sich mit dem dritten Platz zufrieden geben. Um den Sieg entschied freilich das direkte Duell der beiden anderen. Hier setzte sich überraschend Marvin Molitor durch und schaffte den viel umjubelten Sieg zum Kreismeistertitel.

Jeweils die ersten Vier jeder Altersklasse sind für die Jugend-Bezirksmeisterschaften am 6. und 7. Februar in Heinstetten qualifiziert. Für die Mädchen und die Teilnehmer U10 sind die Bezirksmeisterschaften (6. Februar in Hechingen) offen.

Die Abschlusstabellen der drei Turniere:

U14/U16/U18: 1. Patrick Marquardt (Tuttlingen) 7,0 Punkte, 2.Lukas Buschle (Tuttlingen) 5,5, 3. Daniel Weißer (Spaichingen) 5,0, 4. Alexander Mayer (Trossingen) 4,5, 5. Lukas Baumeister (Rottweil) 2,0, 6. Theodor Sieweck (Rottweil) 2,0, 7. Dennis Loran (Spaichingen) und 8. Sophia Baumeister (Rottweil) 0.

U12: 1. Simon Mayer (Rottweil) 5,0, 2. Kurt Sulzbach (Tuttlingen) 3,5, 3. Jan Loran (Spaichingen) 3,5, 4. Michael Fink, Keerthanan Krishnaüoorthly und Tobias Dolch (alle Tuttlingen) alle 1,0.

U10: 1. Marvin Molitor, 2. Markus Zetto (beide Spaichingen) beide 5,0, 3. Torsten Schrägle (Spaichingen) 4,0, 4. Patrick Seitz, 5. Dominik Steiner (beide Gosheim) beide 3,0, 6. Patrick Mayer (Rottweil) 1,0 und 7. Lukas Hengstler (Spaichingen) 0. (hp)