Patrick Lindner verzaubert mit viel Liebe

Mit seinem bezaubernden und kurzweiligen Programm „Weihnachtsträume“ und mit ganz viel Einfühlsamkeit und Liebe hat Patrick Lindner seinen Fans am vergangenen Donnerstag beste Unterhaltung geboten. Die „Geschwister Niederbacher“ und die „Stimmen der Berge“ als Gäste komplettierten den Abend.

Rund 350 Besucher wollten sich das Schlagerevent nicht entgehen lassen. Auf ihren Sänger Patrick Lindner mussten sie nicht lange warten. In schwarzem, festlichen Anzug betrat er freudestrahlend als erstes die Bühne und begrüßte seine Fans mit „Dann kamst du“.

Lied dem toten Onkel gewidmet

Im Anschluss zeigten die „Geschwister Niederbacher“ aus Südtirol, welche Gesangstalente in ihnen stecken. Christina, Angelika und Andrea präsentierten sich im Dirndl, Manfred in weiß am Akkordeon. Mit „Mein schönes Heimatland“ hatten sie schnell die Tuttlinger auf ihrer Seite. Es wurde geschunkelt, gelacht und auch die ausgestreckten Hände gingen bei der ein oder anderen Melodie aus Südtirol im Takt von links nach rechts.

Sentimental wurde es, als die Gruppe den Tod des Onkels ansprachen und sie ihm das Lied „Manchmal schweigen auch die Berge“ widmeten. Aber spätestens bei „Urlaub in Tirol“ legten sie den Schalter wieder auf Feierstimmung um. Die Besucher klatschten kräftig mit.

Fünf rote Krawatten in Form der „Stimmen der Berge“ präsentierten in der Stadthalle ihre Stimmqualität. Mit dem Dauerbrenner „Sierra Madre“ trafen sie bei den 350 Volksmusikfans ins Schwarze. Wenig später überzeugten die starken Stimmen mit den Hits von Udo Jürgens „Aber bitte mit Sahne“ und „Ich war noch niemals in New York“, genauso wie Drafi Deutschers „Marmor, Stein und Eisen bricht“. Ebenso packten die Fünf „Fiesta Mexicana“ von Rex Gildo aus.

Der Hauptakteur Patrick Lindner tauchte mit seinem Publikum in die Liebeswelt ein und sang: „Gefühl ist eine Achterbahn, auf der wir rauf und runter fahr’n“. Zwischendurch erklärte er, dass er im kommenden Jahr sein 30-jähriges Bühnenjubiläum feiert und präsentierte daraufhin einen Ausschnitt aus seiner Anfangszeit wie „Anna-Lena“ oder „Meine Lieder streicheln dich“. Seine Fans erinnerten sich mit ihm an früher zurück und waren textsicher dabei. Überhaupt drehten sich seine Songtexte viel um Liebe und Herzschmerz. Der 58-jährige Schlagersänger betonte ebenso in seiner Lyrik, dass „Die kleinen Dinge des Lebens“ am wertvollsten seien.

Nachdem die Künstler in der Pause für jede Autogrammwünsche und Fotos bereitstanden, wurde es im zweiten Teil weihnachtlich. Das Bühnenbild verwandelte sich in ein leuchtendes Wintermärchen – die Christbäume rückten mehr in den Mittelpunkt, die Besinnlichkeit stieg. In festlicher Garderobe zeigten sich alle Künstler zusammen auf der Bühne und sangen die deutsche Version von „Let it snow“.

Gänsehautmoment ohne Mikro

Jede Gruppe hatte nach der Pause ebenso ihren Auftritt – diesmal mit Weihnachtsliedern, wie die Geschwister Niederbacher mit „Weihnacht in den Bergen“. Das Highlight gehörte den „Stimmen der Berge“. Die Fünf sangen ohne Mikrofon und Verstärker „Guten Abend, gut‘ Nacht“ – ein Gänsehautmoment in der Stadthalle. Nachdem auch Patrick Lindner im glitzernden roten Sakko und Fliege hörbar für weihnachtliche Atmosphäre sorgte, versammelten sich alle Musiker erneut auf der Bühne, um gemeinsam ganz traditionell zum Abschluss mit dem Publikum „Stille Nacht, heilige Nacht“ zu singen.

Unsere Leser und glücklichen Außerwählten des Gewinnspiels, Anna und Willi Stegmüller aus Mahlstetten, (mehr im Blick) genossen die „Weihnachtsträume mit Patrick Lindner“ aus der zweiten Reihe. Als „abwechslungsreich“ und „sehr unterhaltsam“ bezeichneten sie das Konzert und verließen, glücklich und zufrieden die Stadthalle.