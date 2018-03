Patientenzahlen im Klinikum steigen

Landrat Stefan Bär sieht beim Klinikum „die Talsohle durchschritten“. Er berief sich am Mittwoch im Klinikausschuss des Kreistags auf die ersten Erkenntnisse der Geschäftsjahres 2015: Sowohl die Patientenzahlen als auch die Erlöse sind laut Klinik-Geschäftsführer Eberhard Fricker gestiegen.

„Wenn wir auf der Kostenseite keine unvorhergesehenen Ausgaben mehr haben, können wir unser Ziel halten“, sagte Bär auf Nachfrage von Kreisrat Albin Ragg (CDU). Das Ziel lautet: ein Defizit von 1,5 Millionen Euro. 2014 lag das Minus – unvorhergesehen – noch doppelt so hoch.

Wie Bär schon mehrfach betont hatte, sei 2014 ein Jahr der Umstrukturierungen gewesen. Dass sowohl die Bilanz als auch die Patientenzahlen „nicht gut“ aussehen, sei deshalb erwartbar gewesen. Insgesamt seien die Zahlen 2014 noch nicht vergleichbar mit den Prognosen aus dem Solidaris-Gutachten zur Klinik-Umstrukturierung, sagte Bär. „Das geht erst, wenn wir alle Maßnahmen umgesetzt haben.“

Für 2015 deuteten die Zeichen dagegen nach oben, führte Geschäftsführer Eberhard Fricker in der Sitzung aus. „Von Januar bis Mai 2015 hatten wir 300 Patienten mehr als im Vorjahr, das sind um die vier Prozent.“ Im Juni seien die Zahlen noch einmal deutlich gestiegen: 129 Fälle bedeuten elf Prozent mehr – „da hatten wir letztes Jahr besonders starke Einbußen“, sagte Fricker.

Besonders gut läuft offenbar die Altersmedizin in Spaichingen. „Da liegen wir deutlich über unserer Planung“, so Fricker. Dass vor allem im März die Patientenzahlen so stark stiegen, verwunderte Hans-Peter Bensch (FDP) zwar, Landrat Bär führte es auf die einfachste Erklärung zurück: „Grippewelle.“ Tatsächlich sei das Tuttlinger Klinikum überbelegt gewesen und ein Teil der Patienten deshalb nach Spaichingen ausgelagert worden, erläuterte Fricker.

Ambulante OPs wenig gefragt

Was noch nicht rund läuft, ist das Zentrum für Ambulantes Operieren. „Da sind wir noch nicht zufrieden mit den Zahlen“, meinte Fricker. Die Planvorgabe liegt bei monatlich 160 Operationen, im Schnitt sind es allerdings bis zu 40 weniger. Den Absturz im Mai erklärte Landrat Bär auf Nachfrage von Michael Beck (CDU) mit den vielen langen Wochenenden, räumte aber auch ein: „Da müssen wir nachjustieren und die Vorgaben hochhalten.“

Das Klinikum habe bereits eine Reihe von Ärzten angeschrieben, um ihnen das Angebot zu unterbreiten, im Klinikum zu operieren, sagte Fricker. Erste positive Rückmeldungen gebe es auch, dennoch müssten die Mitarbeiter „dran bleiben“.