Die Wild Wings punkten und punkten. Nur in zwei der bisher acht Spielen in der Deutschen Eishockey-Liga gingen die Schwenninger ganz leer aus. Mit 13 Zählern liegen sie nach acht Spielen auf dem fünften Platz. Bis zum kommenden Wochenende wollen sie sich mit einem ausländischen Stürmer verstärken.

Die Schwenninger antworteten auf die 2:3-Niederlage nach Penaltyschießen am Freitag in Düsseldorf mit einem 4:2-Heimsieg am Sonntag gegen die Straubing Tigers und liegen nun auf dem fünften Platz. Die Tabelle interessiert Wild-Wings-Trainer Pat Cortina jedoch wenig. „Jetzt sind gerade mal acht Partien gespielt. Da kann man für die Saison keine Rückschlüsse ziehen. Es ist noch ein langer Weg und viel zu früh, davon zu sprechen, dass wir die Überraschungsmannschaft werden.“

Immerhin, wenn die Wild Wings weiterhin so gut strukturiert auftreten, dürfte schon einiges drin sein. Kapitän Sascha Goc: „Unser Spielsystem greift. Wir haben jetzt verinnerlicht, dass wir keine Mannschaft sind, die sieben oder acht Tore pro Spiel schießen kann. Wir legen entsprechenden Wert auf die Defensivarbeit. Trainer Cortina gibt uns den Glauben und das Selbstvertrauen.“

„Als Team zusammengewachsen“

Stürmer Jerome Samson: „Wir haben uns seit dem ersten Saisonspiel in Ingolstadt, wo wir noch wild durchein-ander gelaufen sind, sehr gut entwickelt. Wir sind als Team zusammengewachsen, haben eine gute Mannschaft.“ Der kanadische Angreifer, der vom Meister München als Nachfolger von Torjäger Damien Fleury an den Neckarursprung wechselte, weiter: „Wir zeigen, dass wir mithalten können, es sind immer enge Spiele. Jeder Punkt zählt für uns. Wichtig ist, dass wir konstant in unseren Leistungen bleiben.“ Dem 29-jährigen Samson gefällt es in Schwenningen gut: „Eine kleinere Stadt sagt mir ohnehin mehr zu, als eine Großstadt.“

Für Förderlizenzspieler Steven Billich aus Freiburg war es in dieser Saison das erste Wochenende bei den Wild Wings. Er machte seine Sache gut, Coach Cortina war dennoch nicht restlos zufrieden. „Er muss physisch noch stärker werden, noch härter an sich arbeiten.“

Nach Informationen unserer Zeitung sind die Wild Wings auf der Suche nach einem ausländischen Stürmer. Der soll am kommenden Wochenende – am Freitag in Wolfsburg und am Sonntag zu Hause gegen Iserlohn – bereits auflaufen. Bei den Wild Wings fallen augenblicklich die Stürmer Andreé Hult und Markus Poukkula sowie Torhüter Joey MacDonald noch einige Wochen verletzt aus.

Thomas Burger, geschäftsführender Gesellschafter der Wild-Wings-GmbH, freut sich über die guten Leistungen der Mannschaft, bricht aber ebenso wenig wie Coach Cortina in Euphorie aus. Burger: „Wir freuen uns über die bisher erfolgreich absolvierten Spiele. Mehr aber auch nicht. Wir schauen von Wochenende zu Wochenende. Jetzt irgendwelche übertriebenen Erwartungen zu wecken, wäre falsch.“ (wit)