Zum ersten Mal ist das Schlossfest samt Aussendung der Nachtwächter im Möhringer Rathaus veranstaltet worden, da rechtzeitig zur Aussendung der drei Nachtwächter Matthias Katz, Marius Manger und Klaus Kleiner ein Schneesturm einsetzte. So gab es bei der 14. Eröffnung der Nachtwächtersaison eine Premiere, die aber nicht die einzige blieb.

Denn die Nachtwächterführung fand nicht nur mit den drei Möhringer Nachtwächtern, sondern auch mit denen der Partnerstädte Bischofszell in der Schweiz und Waidhofen an der Ypps in Österreich statt. An der katholischen St. Andreas-Kirche stellte Nachtwächter Matthias Katz die Bettler vor, die früher beim Pfarrer um ein Almosen betteln, dann aber die Stadt für immer verlassen mussten.

Beim Schlossfest wirkte außer dem Fanfarenzug Möhringen der Salto Vocale des Gesangvereins Möhringen mit. Obervogt Herwig Klingenstein setzte die drei Nachtwächter in ihr Amt ein. Sie erhielten den Auftrag, für Ruhe und Ordnung im Städtle zu sorgen und dafür zu sorgen, „dass keine üblen Streiche gespielt werden“. An der ersten Nachtwächterführung nahmen nur gut 30 Personen, darunter viele Kinder, teil, da es weiter schneite.

Außer den drei Nachtwächtern stellte sich das gesamte Gesinde vor. Es reicht von den edlen Damen, Musikanten sowie den Kräuterwieble, den Hübschlerinnen bis hin zu den Bettlern, sowie den Gaisen mit Susi Hein und Lisa Hofmann, den Wäscheweibern, der Großmutter und den Trunkenbolden und Zechprellern, die während der Rundgänge den Gästen aufwarten.

Die Nachtwächterei in Möhringen geht auf den ehemaligen Ortsvorsteher Michael Seiberlich zurück, der sie initiiert und zu einem Publikumsmagneten gemacht hat. In 13 Jahren des Nachtwächtertums in Möhringen haben bereits mehr als 13 000 Personen an etwa 130 Führungen teilgenommen, was einem Jahresschnitt von etwa 1000 Gästen entspricht. Seit 2005 lebt das Nachtwächtertum, das es in Möhringen bis 1909 wirklich gab, wieder auf. Aufgrund des großen Zulaufs ist es notwendig, sich für die Teilnahme an den Rundgängen anzumelden.

In den Lokalen werden neben dem Nachtwächterbier, das vom Möhringer Brauhaus Salvermoser hergestellt wird, typische Spezialitäten zur Nachtwächterei angeboten. So gibt es im Restaurant-Weinstube „Fensterle“ an diesen Tagen gerauchte Bratwürste mit hausgemachtem Kartoffelsalat und im Gasthaus „Löwen“ einen Lumpensalat. Auch die Bäcker haben mit dem Nachtwächterbrot und der Metzger mit schwarzen Bratwürsten sowie „Susis Hofladen“ mit Goeßekäs von den Nachtwächtergoeß Besonderheiten in ihrem Angebot.

Zur festlichen Eröffnung des 14. Jahres spielte die Immendinger Gruppe D'Alläfänzigä auf.