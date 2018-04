Partnerschaft mit Bex hält bald seit 40 Jahren

Die Partnerschaftskommission Tuttlingen-Bex hat jetzt unter dem Vorsitz von Brigitte Breinlinger die Termine und Begegnungen bis Mitte des kommenden Jahres besprochen. Höhepunkt wird dabei das Jubiläumfest aus Anlass des 40-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft sein, das vom 28. bs 30. Juni 2019 in Bex gefeiert wird. Die Kommissionsmitglieder werden sich bei den Vorbereitungen aktiv einbringen und Vorschläge erarbeiten, welche Beiträge Tuttlinger Vereine, Schulen und Gruppierungen einbringen können.

Auch die Schulen der beiden Städte feiern. Sie schufen vor 60 Jahren den bis heute jährlich praktizierten Schüleraustausch. Kommissionsmitglied Philipp Köpcke wird mit den Schulen Beiträge für den runden Geburtstag besprechen. Auch ist vorgeschlagen worden, die ehemaligen Schüler der ersten Stunde des Austauschs in das Fest einzubeziehen.

Für dieses Jahr stehen als Beiträge im Rahmen der Partnerschaft fest: der Besuch der Modellflieger aus Bex bei ihren Freunden vom Modellfliegerverein Tuttlingen-Nendingen, ein Gastspiel von 22 Musikern der Musikschule und Begleitpersonen beim Jazzkonzert am Samstag, 6. Oktober, in Bex sowie der Besuch von rund 50 Bexer Senioren vom 3. bis 5. September in Tuttlingen. Das Treffen wird von Kommissionsmitglied Walter Kümmerlen organisiert.

Ausstellung von Künstlern aus Bex in der Städtischen Galerie

Künstler aus Bex werden ab dem 20. September einen Monat lang in der Galerie der Stadt Tuttlingen ihre Werke ausstellen. Auch in diesem Jahr wird wieder eine Auszubildende der Stadtverwaltung Bex für zwei Wochen, vom 1. bis 13. Juli, nach Tuttlingen kommen. Dabei wird sie im Rathaus die Arbeit der Tuttlinger Verwaltung kennenlernen.

Schließlich treffen sich die Mitglieder der beiden Kommissionen im Oktober diesen Jahres, um sich auszutauschen und dabei die endgültigen Details für das Jubiläumstreffen im kommenden Jahr abzustimmen und festzulegen.