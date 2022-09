Parkplätze am Klinikum werden verlagert

Eine große Bildtafel am bisherigen Parkplatz des Klinikums Landkreis Tuttlingen kündigt es bereits an: Als erstes Bauprojekt am Klinikum steht der Bau des Parkhauses auf dem bisherigen Patienten- und Besucherparkplatz an. Dieses Parkhaus werde laut einer Pressemitteilung des Klinikums helfen, dem wachsenden Bedarf an Parkplätzen am Klinikum gerecht zu werden: Schließlich wird sich das Klinikum mit dem Bau eines Bettenhauses und eines neuen Funktionsbaus in den kommenden Jahren erweitern und modernisieren. In Zukunft wird für Mitarbeitende, Patientinnen und Patienten sowie Besuchende ein Parkhaus mit mehr als 300 überdachten Parkplätzen und zusätzlichen Fahrradstellplätzen zur Verfügung stehen.

Da die Baugenehmigung auf Grund der sehr schnellen Bearbeitung bei den zuständigen Stellen von Landkreis und Stadt zwei Wochen früher als bislang erwartet eingetroffen ist, wird nun bereits ab Montag, 19. September, mit dem Bau des Parkhauses begonnen. „Das eröffnet uns die Chance, uns etwas Luft für den zeitlichen Verlauf des Baus zu schaffen“, wird der Geschäftsführer des Klinikums, Sebastian Freytag, zitiert.

Der bisherige Patienten- und Besucherparkplatz wird damit ab Montag, 19. September, zur Baustelle. Für Patienten sowie Besucher des Klinikums steht ab dann der bisherige Mitarbeiterparkplatz in der Zeppelinstraße als Parkmöglichkeit zur Verfügung. Dieser befindet sich gegenüber des bisherigen Patienten- und Besucherparkplatzes und ist ähnlich weit vom Klinikeingang entfernt. Zudem stehen beim Gesundheitsamt und auf einem Parkplatz oberhalb des Gesundheitsamtes weitere Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Beschilderungen werden angebracht.

Die Alternativen für die wegfallenden Parkplätze konnte das Klinikum in Zusammenarbeit mit der Stadt, dem Landkreis und den Tuttlinger Hallen in den vergangenen Monaten organisieren. An neuen Stellen unterhalb des Klinikums werden Parkmöglichkeiten für die Mitarbeitenden geschaffen: am Reitstall, auf einem Parkplatz im Schlössleweg und an der Stadthalle Tuttlingen. „Die Zahl an Parkplätzen kann dank der gefundenen Lösungen für die Übergangszeit auf einem ähnlichen Niveau gehalten werden – sowohl für Patientinnen und Patienten sowie Besuchende als auch für Mitarbeitende“, so Freytag weiter in dem Schreiben. „Trotzdem müssen sich alle Parteien in dieser Bauphase auf Veränderungen einstellen.“

Der Bau des Parkhauses soll voraussichtlich im Mai 2023 fertiggestellt werden. Ab dann stehen den Patientinnen und Patienten, Besuchenden und Mitarbeitenden allein im Parkhaus 319 überdachte Parkplätze sowie weitere Fahrradstellplätze zur Verfügung.