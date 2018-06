Parkkonzept: Ohne Gespräche geht’s nicht

Ende des Jahres will die Stadtverwaltung einen neuen Vorschlag für ein Parkkonzept vorstellen. Nach ihrem Zurückrudern bezüglich des ersten Entwurfs (wir haben berichtet), haben nun weitere Gespräche mit dem Handel, innenstadtnahen Firmen und Behörden stattgefunden.

Groß war bei vielen die Empörung gewesen, als im Dezember vergangenen Jahres im Technischen Ausschuss der erste Entwurf des neuen Parkkonzepts öffentlich vorgestellt worden war. Nur noch kostenpflichtige und vor allem weniger Parkplätze in der Innenstadt sollte es geben, nur noch zeitlich begrenztes Parken in den Gebieten darum herum. Ein neuer Parkausweis für Beschäftigte der Innenstadt war angedacht. Das Ziel: möglichst viel Verkehr aus der Innenstadt zu verbannen und mehr Menschen dazu zu bewegen, auf den öffentlichen Nahverkehr umzusteigen.

Übergangen gefühlt

Doch der Ärger, der sich in den darauffolgenden Wochen in Leserbriefen, Anrufen, Gesprächen und vor allem auch in den sozialen Netzwerken entlud, zeigte: Viele Bürger waren mit diesem Konzept ganz und gar nicht einverstanden. „Das Problem war, dass viele diesen Beschluss für den endgültigen gehalten haben“, versucht Stadtpressesprecher Arno Specht die Aufregung zu erklären.

Geschäftsinhaber und Beschäftigte waren gleichermaßen empört wie der Handels- und Gewerbeverein ProTUT. Dieser fühlte sich übergangen und bei dieser wichtigen Entscheidung nicht mit ins Boot geholt. Auch etliche Innenstadt-Kunden beschwerten sich, man wolle auch weiterhin die Stammgeschäfte mit dem Auto anfahren können.

Ein paar Gespräche später ist die Stadt schlauer geworden: Ohne die Beteiligten mit an den Tisch zu holen, geht es wohl nicht. So fanden weitere Gespräche statt – unter anderem ein Runder Tisch mit etwa 15 Vertretern von ProTUT, Firmen und mitarbeiterstarken Behörden der Innenstadt. „Es gilt nun, weitere Anregungen zu sammeln, um dann ein überarbeitetes Konzept vorlegen zu können“, sagt Specht. „Wir wollen möglichst viele Leute mitnehmen.“

Die einzelnen Vertreter legten dabei dar, welche Vorstellungen und Interessen sie verfolgen. So etwa ProTUT: „Die Geschäfte müssen vom Parkkonzept profitieren“, stellt Holger Huber die Sicht des Handels- und Gewerbevereins dar. Auch das Thema Parken für die Belegschaft müsse gelöst sein. Auch an dem Bau eines Parkdecks auf dem Donauspitz führt aus seiner Sicht kein Weg vorbei. „Man kann nicht einfach nur wegmachen, ohne an anderen Stellen etwas hinzu zu machen“, sagt er.

Anders sieht die Interessenlage jedoch bei Mitarbeitern von innenstadtnahen Behörden wie dem Finanzamt oder dem Landratsamt aus: „Dort ist ein gewisser Wunsch da, flächendeckend und möglichst kostenlos parken zu können“, sagt Stadtpressesprecher Specht.

Alternativen zum Auto

Auch in Richtung einiger Firmen ist es laut Stadt wichtig, Alternativen zum Auto attraktiv zu machen. In einem Brief an die Geschäftsführer mehrerer großen Firmen regte Beck an, ein Jobticket für den öffentlichen Nahverkehr anzubieten. Die Stadt, der Landkreis und Aesculap haben dies bereits – bis zu 50 Prozent der Kosten für ein Jahresticket zum Arbeitsplatz werden erstattet.

Was vom ursprünglichen Parkkonzept beibehalten wird und was nicht, steht aktuell noch nicht fest. „Eine komplette Rolle rückwärts gibt es natürlich nicht“, sagt Specht. Aber: Das ursprüngliche Parkkonzept, das aus etwa 15 verschiedenen Punkten bestand, kommt komplett auf den Prüfstand. Zumindest ProTUT und die Stadt sind sich einig, dass die Variante Parkdeck geprüft werden muss – nicht zuletzt, um neue Parkmöglichkeiten für Beschäftigte zu schaffen.

Ebenso stimmen Stadt und ProTUT überein, dass sich bei den Innenstadt-Parkplätzen etwas tun muss. „Wir wollen eine hohe Fluktuation vor den Geschäften und keine Dauerparker“, sagt OB Michael Beck.

Auch wann genau das überarbeitete Parkkonzept präsentiert werden soll, ist derzeit noch unklar. Dies könnte in den November- oder Dezember-Sitzungen des Gemeinderats der Fall sein. ProTUT jedenfalls ist froh, nun bei den Überlegungen involviert zu sein. Huber: „Jetzt sind wir nicht außen vor, sondern können mitdiskutieren.“