Papiertücher brennen: Feuerwehr und Polizei sperren Toilettenbereich im Bahnhof

Am Freitagabend sind Kräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst am Bahnhof im Einsatz gewesen. Grund dafür war eine starke Rauchentwicklung im Bahnhofsgebäude.

Casino muss geräumt werden

„Die Feuerwehr wurde am Freitagabend um 20:32 Uhr zu einer Rauchentwicklung im Toilettenbereich des Bahnhofsgebäudes alarmiert“, teilt Andreas Hand, Pressesprecher der Tuttlinger Wehr, auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Wegen der starken Rauchentwicklung sei nach Eintreffen der Feuerwehr umgehend das Casino geräumt worden.

Toiletten werden gesperrt

Ein Atemschutztrupp sei dann zur Erkundung in den Toilettenbereich geschickt worden. Papiertücher hatten gebrannt und konnten innerhalb kurzer Zeit gelöscht werden, so Hand weiter. „Im Anschluss an die Löscharbeiten wurde der betroffene Bereich belüftet, um den Brandrauch zu entfernen. Der Toilettenbereich wurde durch Feuerwehr und Polizei im Anschluss gesperrt.“

Wie Hand mitteilt, ist die Brandursache unklar, die Polizei ermittelt. Verletzt wurde niemand.

Im Einsatz waren neben Polizei und der Feuerwehr Tuttlingen mit 22 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen auch der Rettungsdienst und die Schnelleinsatzgruppe des DRK.