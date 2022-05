Papierkorb im Umläufle brennt

In einer Toilettenanlage am Skaterpark im Umläufle hat am Montagabend ein Mülleimer angefangen zu brennen. Die Ursache ist unklar. Wie die Polizei mitteilt, wurde ihr die Rauchentwicklung gegen 19 Uhr gemeldet.

Als die Feuerwehr anrückte, sei die Toilette stark verraucht gewesen, berichtet Pressesprecher Andreas Hand. Die Feuerwehrleute gingen mit Atemschutzmasken in die Räume, der Brand war schnell gelöscht. Offenbar hatte ein Papierkorb gebrannt. Die Feuerwehr war mit drei Einsatzfahrzeugen und 14 Leuten im Einsatz.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen einen unbekannten Täter. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461/9410, entgegen.