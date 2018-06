Palmer sieht sein Buch nicht als provokant an

„Wir können nicht allen helfen“ heißt das Buch, das Tübingens grüner Oberbürgermeister Boris Palmer zur Flüchtlingspolitik geschrieben hat und zu dem er am Dienstagabend einen Vortrag im katholischen Gemeindehaus St. Josef in Tuttlingen gehalten hat. „Was genau an dem Titel ist provokant? Ich kenne niemanden der behauptet, wir könnten alle 65 Millionen Flüchtlinge aufnehmen und ihnen helfen“, sagte Palmer und verdeutlichte das moralische Dilemma: „Wir können nicht, aber müssten allen helfen.“

Es ist die Frage der Moral, die Palmer sehr bewegt. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) habe im Jahr 2015 angesichts der Situation an der ungarischen Grenze die Aufnahme von Flüchtlingen einen „humanitären Imperativ“ genannt – und damit laut Palmer den Fehler gemacht, die politische Haltung religiös aufzuladen. Die Unterstellung, niemandem helfen zu wollen mitsamt dem Nazivorwurf, würde sicherlich niemanden bekehren, sondern das Gegenteil bewirken und die Wähler zur AfD treiben: „Es gibt schon genug echte Nazis – da muss ich nicht Leute, die sich kritisch zur Politik der Kanzlerin äußern, auch noch zu Nazis machen!“

Antworten statt Monolog

Anstatt einen Monolog zu halten, schlug Boris Palmer vor, die Fragen der Besucher zum Thema Flüchtlinge zu beantworten. Kriminelle Vorwürfe gegenüber Flüchtlingen bewegte die Zuhörer am Deutlichsten. Es gebe bei den Asylbewerbern zehn mal mehr Straftaten als unter den „Durchschnittsdeutschen inklusive Migranten“, erklärte Palmer. Diese Behauptung habe nichts mit Rassismus zu tun. „Man löst Probleme nicht, indem man behauptet, dass man keine hat.“

Vielmehr liege das Problem in der Zusammensetzung der Gruppe begründet: Junge Männer seien in jeder Gesellschaft der Welt krimineller als andere Gruppen. 500 Männer in einer Halle untergebracht, ohne Beschäftigung, ohne Perspektive, seien laut Palmer verständlicherweise ein Pulverfass.

Sein Lösungsansatz lautet, die Flüchtlinge nicht zu diskriminieren, sondern die Flüchtlingshilfe besser zu machen. Anstatt die Entscheidung den Schleppern zu überlassen, sollte das Land die Entscheidung selbst treffen: Aus welchen Ländern sollen Flüchtlinge nach Deutschland geholt werden? Und vor allem sollte man die Familien nicht auseinander reißen. „Damit können wir zwar nicht allen helfen, aber besser.“ Grenzkontrollen in Europa und ein Einwanderungsgesetz hält der Tübinger Oberbürgermeister für absolut obligatorisch – das die CDU jedoch nicht auf den Weg bringe, damit sie keinen Applaus von der AfD bekomme. Eigentlich sei es laut Palmer doch egal, wenn die AfD klatsche. Davon solle man es nicht abhängig machen, seine Meinung zu sagen.

Das Ende des Konflikts

Abschließend fand er das wahre Ende der Flüchtlingsbewegung in grüner Politik: „Wir können nicht mit weiteren 100000 Flüchtlingen, die wir aufnehmen, die Welt retten. Wir müssen aufhören, die Welt kaputt zu machen.“ Ein Appell, denn umsetzen könne er dieses Ziel nicht. Dafür gebe es viele kluge Köpfe in „unserer Partei“.

Mehr entdecken: Demonstration gegen Boris Palmer

Mehr entdecken: Boris Palmer spricht über Integration und die Grenzen der Belastbarkeit

Mehr entdecken: Wenig Unterstützung für Forderung nach Mietpreisobergrenze