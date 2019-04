Palmenweihe im Schnee – das ist die Überraschung gewesen am Sonntag beim Palmgottesdienst in der Kirche „Zu den Heiligen Engeln“ in Durchhausen. Zu Beginn der Karwoche steht der Palmsonntag. Vor der Kirche segnete Pfarrer Thomas Schmollinger die Palmzweige, danach zogen die Palmträger gemeinsam mit „Hosianna“-Rufen in das Gotteshaus ein. Ein fröhlicher Familiengottesdienst wurde in der Durchhauser Kirche gefeiert. Die pastorale Mitarbeiterin Ines Rabus hatte einen kindgerechten Passionstext vorbereitet, der von mehreren Kindern vorgetragen wurde.