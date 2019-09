„Palace Hotel Paris“ feiert Premiere

Die vier jungen Männer, die im April 2018 einen Mann am Tuwass in Tuttlingen geschlagen, getreten und erheblich verletzt haben sollen, sind am Dienstag vor dem Tuttlinger Amtsgericht verurteilt worden. Sie müssen gemeinnützige Arbeit verrichten und erhielten Bewährungsauflagen. Strafmildernd sah Richterin Larissa Terlecki deren Geständnisse an. In das Urteil bezog sie auch das Verhalten des Opfers ein: „Man könnte meinen, er hätte es darauf angelegt“, sagte sie.