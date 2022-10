Pächterwechsel in Nordstadt-Pizzeria

Die Pizzeria in der Tuttlinger Nordstadt eröffnet Mitte November wieder. Nach sechs Monaten Leerstand lassen Enzo Mistificato und Antonio Gobello das Lokal unter dem neuen Namen „Pulcinella“ wieder aufleben.

Der Name verbindet die beiden Wirte mit ihrer Heimat Neapel: „Pulcinella“ ist eine aus Neapel stammende Karnevalsmaske. Mitte November wollen die beiden Italiener eröffnen, nachdem der vorherige Wirt, Mimmo Maimone, vor rund sechs Monaten mit seiner Pizzeria „Da Mimmo“ aufgehört hatte. Mistificato betrieb zuvor 14 Jahre lang eine Pizzeria in Nendingen – zuerst das „Da Nino“ im Industriegebiet und dann das „Da Vincy“ im ehemaligen „Lamm“ in der Ortsmitte. Nach den Lockdowns, durch die er viele Schulden gemacht habe, schloss er schließlich das Lokal. Mit seinem langjährigen Freund Gobello wagt er nun einen Neuanfang.