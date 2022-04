Osterwanderung des Schwarzwaldvereins Tuttlingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Eine Osterwanderung mit Suche nach dem Osterhasen führte die Ortsgruppe des Schwarzwaldvereins Tuttlingen in das Donautal zwischen Schloss Bronnen und Wildenstein. Die Fahrt führte mit dem Bus zum Wanderparkplatz Altau, welcher zwischen Buchheim und Schloss Bronnen liegt. Vor der Burg Wildenstein befindet sich der Informationspavillon, in dem derzeit über den im Donautal lebenden Luchs informiert wird. Aktuelle Bilder über die „Wildkatze“ sind von Fotofallen zu bestaunen. Die Osterhasensuche endete im Gasthaus Freier Stein in Buchheim, wo die Osternester gefunden wurden.