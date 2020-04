Osterstimmung in Möhringen

Es gibt sie, wenn auch in Zeiten des Corona-Virus in abgespeckter Form und auch mit weniger Dekoration: die Osterbrunnen in Möhringen, die Farbe ins Städtle bringen. Österlich geschmückt sind der Brunnen auf dem Hechtplatz, wie hier auf dem Bild zu sehen ist, sowie die Brunnen in der Mittleren Gasse und in der Kreuzgasse. Auch wenn am Sonntag die übliche Palmsonntagsprozession nicht stattfinden konnte, können in diesem Jahr wieder geweihte Palmzweige in der katholischen St. Andreas-Kirche abgeholt werden. Sie liegen in Türnähe in einem Korb bereit und wurden von Pfarrer Martin Patz am Palmsonntag in der Messe, die er ohne die Gemeindemitglieder gefeiert hat, gesegnet. Foto: stefan Manger