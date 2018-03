Ostermarkt zieht in Bahnhofstraße um

Kurz vor Ostern nochmal einkaufen gehen und dabei noch den Osterschmuck ergänzen – darauf setzen der Gewerbe- und Handelsverein ProTUT und der Rittergartenverein mit ihrem Ostermarkt. Am Samstag steigt er von 10 bis 16 Uhr, und zwar zum ersten Mal in der Bahnhofstraße.

Aufgrund der Bauarbeiten in der Innenstadt muss der Markt dieses Jahr umziehen, das teilt das Organisationsteam aus Stiefels Buchladen mit. In den vergangenen Jahren war der feste Standort auf dem Marktplatz, dort sind nun aber Bagger zugange. Der ursprüngliche Plan, auf den Place de Draguignan auszuweichen, habe sich nicht als praktikabel erwiesen, sagt Organisatorin Birgit Scharfenort. In der Bahnhofstraße sei mehr Platz, logistisch sei es einfacher, die Stände dort aufzubauen. Am Place de Draguignan hätte es vieler Absperrungen bedurft.

Großer Andrang

Immerhin 30 Kunsthandwerker haben sich angemeldet, dazu kommt ein Essensstand und einer mit Kuchenverkauf. „Wir werden direkt hinter der Baustelle anfangen und die Stände dann bis kurz hinterm Zönle aufstellen“, sagt Scharfenort. Der Andrang, gerade von Essensanbietern, sei hoch gewesen. „Der Markt ist inzwischen bekannt, es spricht sich rum, dass hier etwas los ist“, meint sie. Und in der Regel seien auch bei schlechtem Wetter Besucher vor Ort. „Am Ostersamstag sind die Leute einfach in der Stadt“, sagt sie. Selbst ein Schneeeinbruch am Karfreitag vor einigen Jahren konnte dem Markt nichts anhaben.

Drumherum gibt es mit dem „Oster-Kasperle“ ein kleines Programm für Kinder, die Aufführungen sind um 12 und um 14 Uhr.

20 Stühle an einer Tafel

Zudem haben die Kirchen angekündigt, sich wieder zu beteiligen. In der Galerie Bernhard am Place de Draguignan wird der Ostergartenverein vor einem großen Graffiti eine lange Tafel mit 20 Stühlen aus verschiedenen Tuttlinger Einrichtungen aufbauen. „Hier ist Platz für Begegnung und Kunst, Musik und Lesung“, schreibt Dekanatsreferent Hans-Peter Mattes in der Ankündigung.

Um 11 Uhr findet eine Matinee statt, die von Dos Mundos musikalisch gestaltet wird. Von 12 bis 15 Uhr gibt es jeweils zur vollen Stunde eine Lesung zur Passionsgeschichte. Das Ganze steht unter dem Motto „Komm zum Fest des Lebens“.

Insgesamt laufen die Vorbereitungen für den Markt gut, sagt Birgit Scharfenort. Diesmal sei es aufgrund des Umzugs zwar etwa komplizierter, „aber das muss sich eben erst einspielen“, meint sie. Sie hofft, spätestens 2020 wieder an den Marktplatz umziehen zu können: „Der Marktplatz ist einfach was Besonderes!“