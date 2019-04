Ostermarkt: Fröhlicher Treff in der Innenstadt

Zu einem fröhlichen Treffpunkt in der Innenstadt hat sich der Ostermarkt, veranstaltet von Rittergartenverein und PROTUT, entwickelt, der in diesem Jahr zum zwölften Mal stattfand. Frühlingshafte Temperaturen lockten die zahlreichen Besucher heuer an die Stände, die wieder eine bunte Vielfalt boten. Zu feinem, fantasievollem Schmuck für Hals, Finger und Arm gesellte sich dekorativer Schmuck aus Holz, Metall sowie Ton für die Wohnung, den Balkon oder den Garten. Edelsteine, kleine leckere Köstlichkeiten, herrlich duftende Seifen aus Naturmaterialien sowie Pflanzenarrangements rundeten das vielseitige Angebot ab. Daneben konnten diue Gäste ab 11 Uhr den zum Nachdenken anregenden Worten und Musikbeiträgen des Ostergartenvereins lauschen. Für die jüngsten Besucher gab es im Scala-Kino einen Kindertreff, außerdem unterhielt das Osterkasperle des Puppentheaters Sigmaringen.