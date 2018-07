Ortwin Guhl erhält Ehrenbürgerwürde der Hochschule Furtwangen

Für seine Verdienste um den Tuttlinger Hochschulcampus hat der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Tuttlinger Kreissparkasse, Ortwin Guhl, am Mittwochnachmittag die Ehrenbürgerwürde der Hochschule Furtwangen verliehen bekommen. Hochschul-Rektor Prof. Rolf Schofer nutzte als Rahmen für die Auszeichnung die offizielle Eröffnungsfeier für das Innovations- und Forschungscentrum des Tuttlinger Hochschulcampus.

Ortwin Guhl war, so erinnerte Schofer, beim Aufbau und Betrieb der Bildungseinrichtung, die im Jahr 2009 eröffnet worden ist, engagiert. Ohne seine Kontakte, seine Fachkenntnis und seine Überzeugungskraft wäre es wohl nicht möglich gewesen, rund hundert Unternehmen davon zu überzeugen, gemeinsam jedes Jahr zwei Millionen Euro für den Betrieb des Hochschulcampus zur Verfügung zu stellen. „In den vergangenen zehn Jahren ist der Hochschulcampus für Ortwin Guhl zur Heimat geworden“, betonte Schofer. So habe sich der neue Ehrenbürger auch für die Open-Campus-Reihe engagiert und „die meisten Vorträge akquiriert“. Ortwin Guhl habe zudem die „undankbare Aufgabe“ übernommen, bei Ingenieuren ein Interesse an der Betriebs- und Volkswirtschaft zu wecken. Die Verleihung der Ehrenbürgerwürde sei die Möglichkeit, ihm Dank zu sagen.

Ortwin Guhl selbst betonte, dass die Auszeichnung eigentlich „zu viel der Ehre“ sei. Er habe nur seine Pflicht als Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse getan, dessen erster Auftrag es sei, einen Beitrag zur Wohlstandsmehrung in ihrem Geschäftsbereich zu leisten. Stadt, Landkreis, Wirtschaft und Wissenschaftsministerium hätten in Tuttlingen eine Bildungslandschaft geschaffen, die seinesgleichen suche: „Die Zielsetzung, einen qualifizierten technischen Nachwuchs auszubilden, ist geglückt.“