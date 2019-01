Wegen einer technischen Störung bleibt das Rathaus Nendingen weiterhin telefonisch nur über die Handynummer 0151 / 52 65 14 77 erreichbar. Das teilt, die Stadt am Montagmittag mit.

Bereits seit Mitte Januar ist der Festnetz-Anschluss der Nendinger Ortsverwaltung gestört. Grund ist ein Defekt in der Leitung der Telekom. Die Stadtverwaltung habe diese bereits beim Auftreten an ihren Netzanbieter gemeldet, der die Meldung sofort an die Telekom weitergegeben habe, so Stadtsprecher Arno Specht. Trotz mehrfacher zugesagter Termine zur Entstörung sei das Problem bis heute nicht behoben worden. Die Ortsverwaltung sowie auch die Stadtverwaltung versuchten täglich über den Telefonanbieter, den Prozess zu beschleunigen und zu erreichen, dass das Rathaus in Nendingen wieder erreichbar ist.

Für die Orts- und die Stadtverwaltung sei es unverständlich, dass offenbar kein Interesse bestehe, die Telefonversorgung einer kommunalen Einrichtung für immerhin 2900 Einwohnern sicherzustellen, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Ortsverwaltung habe schließlich ein eigenes Standesamt und Bürgerbüro, auch sei sie Anlaufpunkt für die im Ortsteil Nendingen betreffenden Bürgeranliegen.