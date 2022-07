Ortsseniorenrat besucht Bodenseewasserversorgung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Einen Halbtagesausflug zur Bodenseewasserversorgung auf dem Sipplinger Berg mit anschließender Einkehr auf den Haldenhof hatte die Vorstandschaft des Ortsseniorenrats Tuttlingen für Mitglieder und Nichtmitglieder organisiert. Bei einer Führung durch das größte Wasserwerk am Bodensee konnten die 48 Senioren und Seniorinnen mehr über den Weg des Wassers von der Entnahme bis hin zu der Verteilung erfahren. Die Wasserwerkversorgung am Sipplinger Berg versorgt vier Millionen Menschen in Baden-Württemberg mit Trinkwasser aus dem Bodensee.